Источник: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми близким к Путину олигархом
Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми близким к Путину олигархом. Об этом говорится в секретном докладе Кристофера Стила, бывшего сотрудника Ми-6, сообщает издание Buzzfeed. Кристофера Стил также является автором доклада про финансовые связи Дональда Трампа с гражданами России.
Комментарии4
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assaassin 28 марта 2018 | 06:14
У нас длинные руки.
putin_frend 28 марта 2018 | 06:15
assaassin: до колен примерно.
soyombo 28 марта 2018 | 06:16
Во как...
vaka257 28 марта 2018 | 06:17
Гон на Путина будет во всех цивилизованных странах...Покоя ему уже не дадут...