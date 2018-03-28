Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля, а состав миссии России при организации сокращен с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику альянса в отношении России.

Киев вслед за западными странами высылает 13 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Петр Порошенко назвал эту меру ответом на «циничную химическую атаку в Солсбери». По его словам, Киев действует «в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, а также в координации со странами ЕС». «Россия подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни»,— говорится на сайте главы государства. При этом отмечается, что дипломатические отношения с Москвой и так фактически заморожены.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента, Украина готова выслать и больше дипломатов, но их в стране просто нет. Посол России так и не получил агреман, в Киеве работает временный поверенный. Так что это чисто символический жест. Собеседник, близкий к российскому посольству подтвердил, что «13 дипломатов — это практически весь дипкорпус».

Напомним, после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери о высылке 23 российских дипломатов заявил Лондон. Аналогичные меры приняты в США, Канаде и ряде европейских стран.

Москва пообещала не оставить без ответа этот недружественный шаг.