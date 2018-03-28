Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля
Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля, а состав миссии России при организации сокращен с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику альянса в отношении России.
Киев вслед за западными странами высылает 13 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Петр Порошенко назвал эту меру ответом на «циничную химическую атаку в Солсбери». По его словам, Киев действует «в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, а также в координации со странами ЕС». «Россия подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни»,— говорится на сайте главы государства. При этом отмечается, что дипломатические отношения с Москвой и так фактически заморожены.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента, Украина готова выслать и больше дипломатов, но их в стране просто нет. Посол России так и не получил агреман, в Киеве работает временный поверенный. Так что это чисто символический жест. Собеседник, близкий к российскому посольству подтвердил, что «13 дипломатов — это практически весь дипкорпус».
Напомним, после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери о высылке 23 российских дипломатов заявил Лондон. Аналогичные меры приняты в США, Канаде и ряде европейских стран.
Москва пообещала не оставить без ответа этот недружественный шаг.
Комментарии1
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condor00 28 марта 2018 | 06:13
Тем не менее, британцы дипломатов из России не допускают к Скрипалям. Заткнулись по этому же поводу и их союзники по западным "ценностям" (прости, Господи!).
А более всего проблема касается российских граждан (в частности, здесь, на ЭХО), делающих вид, что терзают в клочья власть, но абсолютно не интересующихся судьбой своих же сограждан. Ибо спекулянты и просто стебущиеся.