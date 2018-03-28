Пекин официально подтвердил, что 25-28 марта в Китае находился лидер КНДР Ким Чен Ын
На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином он заявил, что готов к диалогу с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и встрече с Дональдом Трампом. В Вашингтоне уже отметили, что кампания максимального давления создает необходимую атмосферу для диалога с Северной Кореей. По неподтвержденной информации, в обмен на прекращение ядерной программы Северной Кореи Си Цзиньпин пообещал поддерживать дружеские отношения с КНДР, находящейся в международной изоляции. Это был первый зарубежный визит Ким Чен Ына с момента прихода к власти.
Комментарии1
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midnightblues 28 марта 2018 | 06:11
и тут кинули