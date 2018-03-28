Создатель и глава Facebook Марк Цукерберг даст показания в Конгрессе США.
Законодатели проводят расследование масштабной утечки пользовательских данных этой соцсети. По сведениям CNN, на решение Цукерберга дать показания повлияло давление общественности, СМИ и самих конгрессменов. Не исключено, что вслед за Цукербергом в конгресс вызовут глав Google Сундар Пичаи и Twitter Джека Дорси.
Комментарии1
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ospa82 28 марта 2018 | 05:59
Все мы мухи попавшие в сети Всемирной Паутины. И главное в этой ситуации- не суетиться, ибо запутаешься ещё больше