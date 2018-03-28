Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом говорилось в презентации, которую 22 марта в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран. По сведениям Ъ, на встрече присутствовали 80 высокопоставленных представителя иностранных посольств. Всего в презентации было шесть слайдов с хронологией событий после отравления Скрипаля, описанием вещества «Новичок», а также перечислением «враждебных действий» России за последние 12 лет. Встреча дипломатов состоялась за три дня до массовой высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
beautyqueen 28 марта 2018 | 05:25
Ну что же... Голосовали за КГБ и получили КГБ.
serg_anat 28 марта 2018 | 05:31
beautyqueen: как же легко вас, милашки, убедить в том, в чём вы жаждете убедиться....
alex_omsk1 28 марта 2018 | 05:38
serg_anat: Как легко кремлеботам писать все время лживую чушь
serhio_25__ 28 марта 2018 | 05:58
beautyqueen: Почему они упорно называют Скрипаля бывшим агентом ГРУ, когда он действующий агент английских спецслужб?
zolingen 28 марта 2018 | 06:07
serhio_25__: а разве одно другое исключает?
vaka257 28 марта 2018 | 05:45
Раньше Кремль с западными "партнерами" дружил и обустраивал там свое будущее, наплевав на свою страну, грабил и глумился над народом.
Теперь, партнеры их вышвырнули голыми и босыми в ограбленную ими же страну к голому и босому народу.
Жду их призыв: "Братья и Сестры!"...
wien 28 марта 2018 | 05:54
идиоты
cockeyed 28 марта 2018 | 05:57
Россия везде виновна, мы это уже знаем и просим если где-то в мире что-то произошло винить Россию и россиян
России необходимо разорвать все отношения с ЕС и США, включая экономические. И перенаправить свою деятельность в Азию и африканские страны с латинской Америкой - пускай Европа и США варятся в своём котле.
zolingen 28 марта 2018 | 06:10
cockeyed: вот россиян как раз никто не обвиняет. Россияне вообще не в курсе кремлевских затей.
lew_usow 28 марта 2018 | 06:11
cockeyed: И, видимо, отдаться Китаю? (что, собственно, и происходит)
Неувязка вот только одна, даже поднебесная с нами торгует за доллары.
Товары то мы у них покупаем, но платим тем, что выручили за недра.
На юани переходить придется.
max3446 28 марта 2018 | 06:01
6 убогих слайдов это вся доказательственная база британцев? Да уж... они сами себя этими липовыми обвинения опустили ниже плинтуса
lew_usow 28 марта 2018 | 06:15
max3446: То есть, Вы утверждаете, что лично Вам они исчерпывающих доков не предоставили, хоть и обязаны были? А может просто они Вас даже в расчет не берут? Доказательства предоставляют тем, кто решения принимает.
alex362 28 марта 2018 | 06:11
Давайте, портянки, хором орите, может начальство ваш пыл и оценит.
А только всему миру на ваши визги плевать - никто уже никого больше слушать не будет, а будут и дальше перекрывать кислород. Потихоньку, шаг за шагом, чтобы не сразу стало понятно, что трындец уже наступил