Следствие по делу о крушении Ту-154 Минобороны в районе Сочи продлено до 25 июля.
Как сообщают источники РИА, следствию потребовалось дополнительное время из-за большого объема экспертиз. Самолет, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли.
Комментарии2
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anatolr 28 марта 2018 | 05:33
//...следствию потребовалось дополнительное время из-за большого объема экспертиз.//
А чего тут экспертизничать. Некрещённый летчик, от удивления, потерял ориентацию в пространстве; в спешке, недоокроплённый святой водой самолет ударился о небесную твердь, а потом не смог побороть (вот ведь какой подлец Ньютон) гравитацию.
Воздух из "духовых инструментов"на борту самолёта, от возмущения, разбросал мелкие остатки пассажиров по украинскому Черному морю. Следователи безуспешно продолжают искать визитку Яроша. :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа
midnightblues 28 марта 2018 | 06:14
anatolr: нее-просто пытались найти куда делось перевозимое бабло
но оно исчезло бесследно