Всем пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерове предъявлены обвинения.
Как сообщает ТАСС, среди фигурантов дела — управляющая торговым центром «Зимняя вишня», охранник, который, по версии следствия, отключил пожарную сигнализацию и глава компании по обслуживанию пожарной сигнализации.
Комментарии13
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tadolg 28 марта 2018 | 05:14
Это не все, кто причастен! Главных нет
ginbin_ 28 марта 2018 | 06:02
tadolg: Не вижу тулеева и путина в списке. Главные виновники трагедии.sуки ботексные.
vaka257 28 марта 2018 | 05:21
Путин вошел в палату к пострадавшим. Все лежали по стойке смирно, в гражданской одежде без погон...
i_one_off 28 марта 2018 | 05:23
Начальник, пожелавший остаться неизвестным, как обычно, отделался лёгким испугом.
vaka257 28 марта 2018 | 05:30
В Мордоре весна началась с какого-то адского ада! Сначала сообщили про изнасилованных детей в Челябинске, потом про отравленных детей в Волоколамске, теперь про сгоревших детей в Кемерово...Ау? Может мы не "вставшие с колен", а "восставшие из ада"?...
ha12raz 28 марта 2018 | 05:32
Владельца так и нет.
Значит, точно сам Тулеев.
vaka257 28 марта 2018 | 05:36
ha12raz: В Кемерово нам показали, во что превращают двадцать лет неограниченной власти. Больной трусливый суетящийся старик, в котором не осталось ничего человеческого, который боится людей, и даже не понимает, какие дикие вещи он говорит, изображая сочувствие.
А перед ним ползает Тулеев...
fedor_v_glaz 28 марта 2018 | 05:46
vaka257: за такую свинью, подложенную пуйлу тулеевым, скоро тулеева вынесут вперёд ногами. с некрологом: "Не пережил трагедии, остановилось сердце". Доктора пришлёт. Так как в отставку некомильфо, он же мачо и не поддаётся внешнему давлению. А свинья-то подложена, праздник избранности сильно омрачен, Тулееву отвечать. Так что скоро нежданчик-тёплый труп.
vaka257 28 марта 2018 | 05:52
fedor_v_glaz: Когда Путин обещает наказать виновных, сразу вспоминаю как жёстко он наказал губернатора Ткачева после Крымска и Кущёвской.
Назначение на должность федерального министра - это такое наше исконно русское наказание, да...
fedor_v_glaz 28 марта 2018 | 06:17
vaka257: а давайте будем посмотреть)
koshkaedu 28 марта 2018 | 05:50
Тулеев охранник или глава компании по обслуживанию пожарной сигнализации?
А что, может и там получает деньги - жить-то становится всё тяжелее?
nf5096004 28 марта 2018 | 06:16
koshkaedu: Тулеев руководитель, если он слеп и глух и не умеет налаживать работу в крае, то ему там не место. Именно он со своими покровителями создали систему, при которой стали возможны подобные инциденты.
ospa82 28 марта 2018 | 05:51
Какая оперативность! Как будто расследовали дело о карманной краже. Вот что крыса животворящая может...