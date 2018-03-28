В России сегодня общенациональный траур.
Он объявлен в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а культурным учреждениям и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные передачи.
Комментарии2
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vebis 28 марта 2018 | 05:48
Цитата:
Igor Schestkow
"
Мои соболезнования родственникам погибших!
...
А пожар этот наводит меня на следующий вопрос - сколько россиян должны сгореть, чтобы Соловьев прервал Триумф Путина?
64 - мало.
640? Нет, мало.
6400 - мало.
64000 тоже мало.
64 000 000 - этого наверное хватит. Прервут и скажут, что Россия наполовину сгорела. И виноват в этом Запад. Поэтому надо - блять - сплотиться... И опять включат фильм.
"
astet 28 марта 2018 | 06:00
vebis: В России сегодня общенациональный траур.
В России уже 18 лет траур
и впереди ещё 6 лет траура.