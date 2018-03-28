Z Архив новостей новости
5 4 6 456
04:08, 28 марта 2018

Пекин официально подтвердил, что 25-28 марта в  Китае находился лидер КНДР Ким Чен Ын.

На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином он  заявил, что готов к диалогу с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и  встрече с  Дональдом Трампом. В  Вашингтоне уже отметили, что кампания максимального давления создает необходимую атмосферу для диалога с Северной Кореей. По неподтвержденной информации, в обмен на прекращение ядерной программы Северной Кореи Си Цзиньпин пообещал поддерживать дружеские отношения с  КНДР, находящейся в международной изоляции. Это был первый зарубежный визит Ким Чен Ына с момента прихода к власти.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

condor00 28 марта 2018 | 05:17

Такое только приветствуется, проводится в жизнь, поддерживается и бережно сохраняется.

igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 05:46

Моя осень кусат хосиса! Голод не тётка!

ospa82 28 марта 2018 | 05:48

А г-н(о) Пу не при делах

larisa361 28 марта 2018 | 05:49

А ведь еще недавно Ын таким грозным был,но теперь понял,что ядерное оружие несъедобно.Вот что санкции животворящие делают.Нашему солнцеликому еще только предстоит это понять.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 9004 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Кусок эфира

Станислав Белковский: В России существует абсолютная монархия Воспроизводство этой власти это монархический ритуал. В рамках которого выборы — это референдум о доверии власти, уже сформированный до и помимо выборов…

5 148 6 58874 21.03
Kполитика, выборы, путин, оппозиция, мнения
Блоги

+ Встреча с иностранными послами в МИДе по ситуации с отравлением Скрипаля Встреча с иностранными послами в МИДе по ситуации с отравлением Скрипаля Встреча посвящена обсуждению дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…

5 163 6 28811 21.03
8читать ;смотреть
Kмид, англия, политика, видео, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Визовый режим и забор повыше с Украиной Главное, чтобы это нас не касалось, а тем более освободившегося от этого политического дурдома Крыма…

5 486 6 88272 21.03
Kукраина, политика, общество, власть, выборы, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не пишите о Госдуме ничего Есть одно сильное оружие. Оно есть только у вас – журналисты…

5 62 6 8586 21.03
Kгосдума, акции, журналисты, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 198 6 17159 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 214 6 19435 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 140 6 12781 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Екатерина Винокурова специальный корреспондент Znak.com

+ Финальный брифинг комиссии по этике, рассматривавшей обвинения в адрес Слуцкого Финальный брифинг комиссии по этике, рассматривавшей обвинения в адрес Слуцкого Комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» в истории Слуцкого и журналисток. Ошибку, мол, совершили журналистки…

5 79 6 21304 21.03
8читать ;смотреть
Kгосдума, слуцкий, скандалы, видео, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Варварство в Москве Запланировано очередное варварство: в Красносельское районе мэрия приговорила к сносу квартал на Русаковской улице. Эти здания — образец советского конструктивизма, их ценность официально подтверждена Москомнаследием…

5 57 6 17323 21.03
Kмосква, видео, собянин, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Волоколамск голосует за Путина! Пока государство занимается аферами и авантюрами с целью самопиара, его граждане задыхаются от мусорной вони

5 108 6 27176 21.03
Kподмосковье, экология, власть, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57282 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9319 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Последние выборы До Крыма возможны были варианты, после Крыма – только Чаушеску или уничтожение человечества. Зато уж фашизма в России больше не будет никогда…

5 503 6 186421 21.03
Kполитика, выборы, власть, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6700 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 25846 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорилось в презентации, которую 22 марта в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран.

5 25 6 14616
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 93 6 173084 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 106 6 28628 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 323 6 422492 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 366 6 408674 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6825733
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3372389

Сегодня в эфире