Пекин официально подтвердил, что 25-28 марта в  Китае находился лидер КНДР Ким Чен Ын.

На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином он заявил, что готов к диалогу с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и встрече с Дональдом Трампом. В Вашингтоне уже отметили, что кампания максимального давления создает необходимую атмосферу для диалога с Северной Кореей. По неподтвержденной информации, в обмен на прекращение ядерной программы Северной Кореи Си Цзиньпин пообещал поддерживать дружеские отношения с КНДР, находящейся в международной изоляции. Это был первый зарубежный визит Ким Чен Ына с момента прихода к власти.