Пекин официально подтвердил, что 25-28 марта в Китае находился лидер КНДР Ким Чен Ын.
На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином он заявил, что готов к диалогу с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и встрече с Дональдом Трампом. В Вашингтоне уже отметили, что кампания максимального давления создает необходимую атмосферу для диалога с Северной Кореей. По неподтвержденной информации, в обмен на прекращение ядерной программы Северной Кореи Си Цзиньпин пообещал поддерживать дружеские отношения с КНДР, находящейся в международной изоляции. Это был первый зарубежный визит Ким Чен Ына с момента прихода к власти.
Комментарии4
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condor00 28 марта 2018 | 05:17
Такое только приветствуется, проводится в жизнь, поддерживается и бережно сохраняется.
igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 05:46
Моя осень кусат хосиса! Голод не тётка!
ospa82 28 марта 2018 | 05:48
А г-н(о) Пу не при делах
larisa361 28 марта 2018 | 05:49
А ведь еще недавно Ын таким грозным был,но теперь понял,что ядерное оружие несъедобно.Вот что санкции животворящие делают.Нашему солнцеликому еще только предстоит это понять.