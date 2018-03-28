Следствие по делу о крушении Ту-154 Минобороны в районе Сочи продлено до 25 июля.

Как сообщают источники РИА, следствию потребовалось больше времени из-за объема экспертиз. Самолет, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли.