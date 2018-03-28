Следствие по делу о крушении Ту-154 Минобороны в районе Сочи продлено до 25 июля.
Как сообщают источники РИА, следствию потребовалось больше времени из-за объема экспертиз. Самолет, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли.
Комментарии3
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ur_sus 28 марта 2018 | 04:20
Интересно, кого обвинят? Скажут тормоза отказали, или воздух был слишком лёгкий?
astlire 28 марта 2018 | 04:26
"специалисты" не могут установить крушение своего-же военного борта над своей территорией, но бодро рапортовали о причинах крушения польского самолете, до сих пор, не вернув его обломки польше.
sborisych 28 марта 2018 | 04:37
astlire:
Может- боюсь подумать- ещё не всё замели и причесали, и до сих пор утрясают и торгуются?