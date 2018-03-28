Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:05, 28 марта 2018

Мать Сергея Скрипаля до сих пор не знает об отравлении сына в Солсбери.

Об этом ВВС рассказала племянница бывшего российского разведчика Виктория. По ее словам. родные стараются «оградить бабушку, чтобы она не знала, не слышала ничего». Виктория Скрипаль отметила, что не знает, кто может стоять за нападением на бывшего полковника ГРУ.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 8966 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

В МИД РФ просят США и Великобританию предоставить закрытую информацию с доказательствами по «делу Скрипаля» Официальный представитель МИД РФ  подчеркнула: «Что это за «распечатка с обзором инцидента», которая доказывает вовлечённость государства в  такое страшное преступление?»...

5 73 6 5867
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 198 6 17071 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 214 6 19228 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 140 6 12703 24.03
Kистория, государство, мнения
Новости

Источник ТАСС: Очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем Гендиректор «Зимней вишни» заявила, что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно…

5 67 6 6692
Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Чернов заявил, что распространителей слухов о сотнях погибших надо наказать Выступая на стихийном митинге перед протестующими, чиновник сказал, что такие люди должны понести ответственность за клевету…

5 57 6 6143
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57271 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9317 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Новости

Президент Путин спустя почти двое суток после трагедии приехал в Кемерово Он встретился с местными жителями и пообещал им, что все виновные в пожаре в торговом центре будут наказаны…

5 77 6 8746
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6698 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 25839 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Новости

СК собирается оценить действия пранкера, сообщившего ложные данные о погибших в Кемерове Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя не соответствующую действительности информации…

5 45 6 5406
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14165 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 11688 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 55 6 7058 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Кемерове несколько тысяч человек требуют на митинге отставки властей Они вышли к зданию областной администрации…

5 51 6 58404
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 93 6 172844 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 105 6 28249 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 321 6 418284 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 366 6 405942 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6825693
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3372349

Сегодня в эфире