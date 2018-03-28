Мать Сергея Скрипаля до сих пор не знает об отравлении сына в Солсбери.

Об этом ВВС рассказала племянница бывшего российского разведчика Виктория. По ее словам. родные стараются «оградить бабушку, чтобы она не знала, не слышала ничего». Виктория Скрипаль отметила, что не знает, кто может стоять за нападением на бывшего полковника ГРУ.