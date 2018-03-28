В России сегодня день национального траура по жертвам пожара в Кемерове.
Сегодня же состоятся первые похороны погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Сегодня же состоятся первые похороны погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Источник ТАСС: Очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем Гендиректор «Зимней вишни» заявила, что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно…
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт