13-летняя российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила четверной лутц.

Она стала первой в истории спортсменкой, сделавшей этот прыжок. Видеозапись тренировки опубликовал в своем Instagram тренер Сергей Розанов. Ученица Этери Тутберидзе в марте победила в юниорском чемпионате мира, впервые исполнив два четверных прыжка в одной программе.