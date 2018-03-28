13-летняя российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила четверной лутц.
Она стала первой в истории спортсменкой, сделавшей этот прыжок. Видеозапись тренировки опубликовал в своем Instagram тренер Сергей Розанов. Ученица Этери Тутберидзе в марте победила в юниорском чемпионате мира, впервые исполнив два четверных прыжка в одной программе.
Комментарии1
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zemljanka 28 марта 2018 | 03:27
Здоровья. Александра!
И поздравления, если этот прыжок для тебя важен.