BuzzFeed опубликовал новую версию гибели в США Михаила Лесина.

Российский медиа-деятель был избит до смерти людьми, которых нанял олигарх, близкий к Владимиру Путину. К такому выводу в своем докладе для ФБР приходит экс-сотрудник британской разведки и автор доклада о Дональде Трампе Кристофер Стил. Имя олигарха он не называет. Факт существования доклада изданию подтвердили 11 источников. Бывший министр печати и экс-глава «Газпром-Медиа» был найден мертвым в гостиничном номере в Вашингтоне в ноябре 2015 года с многочисленными травмами. После 11-месячного расследования федеральный прокурор в 2016 году объявил, что Лесин умер из-за падений «после нескольких дней чрезмерного потребления алкоголя». Его смерть была признана «несчастным случаем».