BuzzFeed опубликовал новую версию гибели в США Михаила Лесина.
Российский медиа-деятель был избит до смерти людьми, которых нанял олигарх, близкий к Владимиру Путину. К такому выводу в своем докладе для ФБР приходит экс-сотрудник британской разведки и автор доклада о Дональде Трампе Кристофер Стил. Имя олигарха он не называет. Факт существования доклада изданию подтвердили 11 источников. Бывший министр печати и экс-глава «Газпром-Медиа» был найден мертвым в гостиничном номере в Вашингтоне в ноябре 2015 года с многочисленными травмами. После 11-месячного расследования федеральный прокурор в 2016 году объявил, что Лесин умер из-за падений «после нескольких дней чрезмерного потребления алкоголя». Его смерть была признана «несчастным случаем».
Комментарии7
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vinokur 28 марта 2018 | 03:26
Имя, сестра, имя!
zemljanka 28 марта 2018 | 03:31
Подробно говорил ААВ. Сразу после расследования. О противоречиях в озвученной версии.
sergirusso 28 марта 2018 | 03:34
Кто не умрет - всем ОН убйца тайный! Теперь все можно на Плешивого валить!
com30 28 марта 2018 | 04:07
Капец плешивому пересиденту, "черные лебеди" посыпались на него как из кузова самосвала. А ведь мог 6 лет назад еще тихо и мирно уйти на пенсию и греть пузо на пляже где нибудь на Карибах.
Жадность фраера сгубила.
sborisych 28 марта 2018 | 04:29
com30:
Да не мог уже он в 12-ом уйти.. Уйти было можно законно и по конституции- как он изначально, в "самом своём начале"- и обещался, в 2004, или в 2008, после двух максимально возможных сроков... Потом-каюк- заматерел, погряз и совсем поперевязан- условно сказать- метастазы..
savl_1 28 марта 2018 | 04:33
com30:
Действительно имело бы смысл этой шайке-лейке удалится в тень после президентства Медведева. С формулировкой "бездарные экономисты и политики". Мировая практика подтверждает оптимальность двух четырёхлетних сроков президентства.
sborisych 28 марта 2018 | 04:13
Лесин умер из-за падений «после нескольких дней чрезмерного потребления алкоголя
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Лично меня это тогда ну совсем не убедило... Подумал, что политика, таят из каких- то потреб.. Подумал- херня какая, простаки по В.Высоцкому- "бился в пене параноик как ведьмак на шабаше"- пока на'смерть не убился..