Западные страны могут ожидать адекватный ответ на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Это пообещал постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он подчеркнул, что у британской стороны нет конкретных доказательств виновности России в отравлении Скрипаля, а только подозрения и предположения. США, Великобритания, НАТО и 25 других стран объявили о выдворении в общей сложности 151 российского дипломата. Об этом сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт. США высылают 60 российских дипломатов.