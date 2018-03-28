Западные страны могут ожидать адекватный ответ на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Это пообещал постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он подчеркнул, что у британской стороны нет конкретных доказательств виновности России в отравлении Скрипаля, а только подозрения и предположения. США, Великобритания, НАТО и 25 других стран объявили о выдворении в общей сложности 151 российского дипломата. Об этом сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт. США высылают 60 российских дипломатов.
Комментарии6
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vinokur 28 марта 2018 | 03:29
Он подчеркнул, что у британской стороны нет конкретных доказательств виновности России в отравлении Скрипаля, а только подозрения и предположения.
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Джентльмены верят друг другу на слово. Но наивных, кажется, уже нет. Карта не прет.
ur_sus 28 марта 2018 | 04:31
Запад долго готовился к нынешней конфронтации с Россией и теперь Путину пощады не будет: "дело об отравлении" - всего лишь повод. Может даже и провокация, но это не важно. Россия "наследила" уже достаточно, терпение запада закончилось. Никакой войны не будет, ибо она и не нужна. Будут дополнительные санкции, политическое давление. Америка нарастит добычу нефти и уронит цены. А если Россия вздумает перкрыть газ европе, то на этом её роль "сырьевого придатка" закончится навсегда. Печально для россиян, но такова цена понтов ботоксного королька...
salut__521 28 марта 2018 | 03:33
Похоже, дело идёт к бойкоту ЧМ по футболу. Ну и славненько.
tks 28 марта 2018 | 03:47
Чижик-пыжик, где ты был??
tks 28 марта 2018 | 03:50
tks: ...на Смоленке водку пил??! Или хоровод водил, с Машей-Помой-Голову-НАШЕЙ??
oldfashy 28 марта 2018 | 04:13
очередной виток холодной войны, главное чтобы до горячей не скатиться. Включайте разум-господа.