Правительство вернуло в Думу законопроект о ЧВК, дав ему отрицательный отзыв.

Как передает ИФ, в кабмине считают, что положения проекта, определяющие деятельность ЧВК и военно-охранных организаций, противоречат Конституции, которая запрещает создание вооруженных формирований. Законопроект, разработанный в «Справедливой России», не поддержало ни одно силовое ведомство.