Правительство вернуло в Думу законопроект о ЧВК, дав ему отрицательный отзыв.
Как передает ИФ, в кабмине считают, что положения проекта, определяющие деятельность ЧВК и военно-охранных организаций, противоречат Конституции, которая запрещает создание вооруженных формирований. Законопроект, разработанный в «Справедливой России», не поддержало ни одно силовое ведомство.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vinokur 28 марта 2018 | 03:24
Это на кого ж кабмин батон крошит? Берега потеряли или пахан в отказ пошел?
kondrakr 28 марта 2018 | 03:51
Как дети малые. В России неформальные вооруженные формирования прекрасно себя чувствуют без всякого закона. Они и созданы силовыми структурами для обхода ограничений, налагаемых законами и Конституцией.