Следственный комитет проверяет действия украинского пранкера Евгения Вольнова.
По версии следствия, он от имени сотрудников МЧС, интересовался в моргах Кемерова о готовности принять сотни погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В СК считают, что таким образом он распространял заведомо ложную информацию и вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших.
Комментарии3
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ab40 28 марта 2018 | 03:23
Вообще-то он пранкер белорусский, из Витебска. Но значения не имеет: он всё равно пиндосский, откуда бы не был.
hrzn877 28 марта 2018 | 03:27
Кто-нибудь в состоянии объяснить, как можно ввести в заблуждение родственников погибших??? Что они живы? Дурдом, полный дурдом.
Но если там было три кинозала, билеты полностью проданы, и люди смогли выбраться только из одного зала, то действительно, жертв было намного больше, чем объявлено. Как обычно, враньё и дезинформация. Конечно, было бы хорошо, если бы погибших было меньше, но зачем врать и скрывать правду, всё равно всё выйдет наружу рано или поздно.
leomosk16 28 марта 2018 | 03:49
///Следственный комитет проверяет действия украинского пранкера Евгения Вольнова....///
Точно так же надо проверить действия почти двух десятков мерзавцев (включая Альбац), которые вполне осознано, за хайп и бабло, пиарясь, распространяли циничную ложь о трагедии в Кемерово.
И наказать...
Ибо нехрен!
Фамилии и мерзкие рожи этих ублюдков можно посмотреть в тексте
Трупоеды: кто сеял панику и распространял фейки о Кемерово (ФОТО, ВИДЕО)