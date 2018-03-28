В правительстве рассматривают первые предложения по усилению мер пожарной безопасности после трагедии в Кемерове.
По сведениям РБК, речь, в частности, идет о расширении полномочий МЧС. С 2007 года ведомство не участвует в пожнадзоре на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капремонта зданий. Эти аспекты находятся в ведении госстройнадзора. Предлагается также ввести мониторинг состояния пожарных систем в режиме онлайн.
Комментарии8
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tks 28 марта 2018 | 03:25
Неуважаемое Правительство, смотрите, резьбу не сорвите, во рвении Узурпатору угодить.
Придумайте для МЧС еще одну кормушку, ещё один краник и вентиль, ведь генералам тамошним их мало пока...
tks 28 марта 2018 | 03:30
tks: А лучше, создайте ведомство "госпожстройнадзор", то бишь, госпожа строит и надзирает. Такой вот правительственный БДСМ типа.
sborisych 28 марта 2018 | 04:00
tks:
Да решение этой проблемы плёвое, как два пальца об...
Коли речь идет о расширении полномочий МЧС.... (а то...) ведомство не участвует в пожнадзоре на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капремонта зданий то...
Пусть подчинят бестолковому- судя по вчерашним "шести кадрам" с совещания шести кадров в Кемерово- Пучкову ещё и Минстрой, Минэкономразвития, Минпромторг, и Минкульт- и всего делов...То. Нехай сами проектируют, сами строят, сами контролируют, сами торгуют и развлекают. И сами среди себя
кормятся..
ze_danil 28 марта 2018 | 03:29
да!
начальник кемеровского МЧС уже готов заиметь второй Лендкраузер, а может даже Лексус ЛХ
побольше полномочий этой конторе!
klukva88 28 марта 2018 | 04:09
Гениально, это точно всех спасет
shalunok 28 марта 2018 | 04:18
Кужугетович тихой сапой все больше и больше под себя загребает.
Глядишь, так и трон приберет.
sergei_tn 28 марта 2018 | 04:28
Вы бы хоть мониторинг пожаров наладили в реальном времени. Это проще чем пожарных систем.
ikar002 28 марта 2018 | 04:32
Предприниматель поставлен в такие условия – что проще дать взятку. Государство должно взять на себя расходы на безопасность граждан. Специализированная компания обеспечивает систему безопасности, а инспекторы контролируют. Предприниматель оплачивает, а государство компенсирует – нет повода к дачи взятки и безопасность на уровне!!!