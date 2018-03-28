Космический «грузовик» «Прогресс сегодня отстыкуется от МКС.
Как сообщает Роскосмос, расстыковка запланирована на 16:50 мск. Сведение с орбиты транспортного корабля и затопление его фрагментов в Тихом океане произойдет 26 апреля.
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Как сообщает Роскосмос, расстыковка запланирована на 16:50 мск. Сведение с орбиты транспортного корабля и затопление его фрагментов в Тихом океане произойдет 26 апреля.
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Комментарии1
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alexander25101977 28 марта 2018 | 02:26
А когда от Роскосмоса отстыкуется жирный подонок рогозин? И - самый общий - когда от несчастной России отстыкуется, наконец, Путин? А! Не ранее, чем через 6 лет. Ну да, ну да.