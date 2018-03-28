Британский суд приговорил к пожизненному заключению Умара Хака.
Сторонник ИГИЛ пытался создать детскую армию. Как пишет The Guardian, Хак пропагандировал исламистские идеи во время работы в мусульманской школы в Лондоне. Под его влиянием оказалось по меньшей мере 110 детей. Хак заставлял их разыгрывать между собой террористические атаки, демонстрировал детям процесс обезглавливания, показывал видеозаписи казней и призывал присоединиться к боевикам.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт