Мосгорсуд сегодня проверит законность заочного ареста Андрея Ковальчука.

Следствие считает его организатором контрабанды кокаина из российского посольства в Аргентине. По сведениям ИФ, судебное заседание пройдет в открытом режиме. Ковальчук, объявленный в международный розыск, был задержан 1 марта в Германии по запросу России. В ожидании экстрадиции он содержится под стражей.