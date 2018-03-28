Мосгорсуд сегодня проверит законность заочного ареста Андрея Ковальчука.
Следствие считает его организатором контрабанды кокаина из российского посольства в Аргентине. По сведениям ИФ, судебное заседание пройдет в открытом режиме. Ковальчук, объявленный в международный розыск, был задержан 1 марта в Германии по запросу России. В ожидании экстрадиции он содержится под стражей.
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