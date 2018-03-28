Суд оставил под запретом публикацию ФБК о Сергее Приходько, Олеге Дерипаске и Насте Рыбке.
Жалобу на блокировку материалов расследования ФБК подали «Медиазона», Znak.com и основатель ФБК Алексей Навальный. Ранее суд удовлетворил ходатайство Дерипаски о закрытом судебном заседании. Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Насте Рыбке и Алексу Лесли из-за распространения в сети материалов о его личной жизни. Позднее дело передали в Краснодарский крайсуд.
Комментарии3
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hrzn877 28 марта 2018 | 02:25
Так уже вроде все прочитали, поздно после драки кулаками...
alexander25101977 28 марта 2018 | 02:29
Правильно. холопы не должны знать, чем занимаются их барины в свободное от разворовывания и разбазаривания ресурсов страны время. У холопов участь одна - работать по 24 в сутки за 20 кср, иногда гореть в ТЦ, раз в шесть лет танцевать в кокошниках на шоу "Выборы". Всё.
alexakimfaa 28 марта 2018 | 02:42
Все элементарно просто - граждане не должны знать о "патриотизме" российских богачей и чиновников на яхтах с эскортом "девочек.." К тому же - "традиции" продолжатся и при "новом" "царе" ещё как минимум 6 лет...