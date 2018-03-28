В МИД России назвали «провалом» британскую презентацию по делу Скрипаля.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила у себя в ФБ, что это крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением. «На основе 6 картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке» — пишет Захарова. Ранее материалы презентации опубликовал Ъ. В ней утверждалось, что Россия «без всяких сомнений ответственна» за инцидент в Солсбери, а также перечислялись «враждебные действия Москвы» за последние годы.