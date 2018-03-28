В МИД России назвали «провалом» британскую презентацию по делу Скрипаля.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила у себя в ФБ, что это крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением. «На основе 6 картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке» — пишет Захарова. Ранее материалы презентации опубликовал Ъ. В ней утверждалось, что Россия «без всяких сомнений ответственна» за инцидент в Солсбери, а также перечислялись «враждебные действия Москвы» за последние годы.
Комментарии12
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tks 28 марта 2018 | 02:16
Маша, головку помой.
Авось, поумнеешь...
vvietham 28 марта 2018 | 02:51
Сила российских Искандеров:)
В очевидную международную изоляцию попала гадящая англичанка, т.к. даже вассалы США отказались её поддержать не на словах, а на деле.
Планируют выслать российских дипломатов (что не факт)
Канада - 4;
Германия - 4;
Франция - 4;
Польша - 4;
Чехия - 3;
Литва - 3;
Австралия, Албания, Дания, Нидерланды, Италия, Испания - по 2;
Хорватия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Швеция - по 1.
Искандеры смеются :)
народы Европы требуют отставок амер. марионеток
davi__koloradov 28 марта 2018 | 02:59
Старуха Захарова забилась в бессильной истерике.
monik_7 28 марта 2018 | 02:17
да, Марусе Захеровой лучше знать, что такое провал. Пишы ище, Маня
ur_sus 28 марта 2018 | 02:52
monik_7:
Путин за свои неполные 20 лет на царстве умудрился полностью дискредитировать все российские институты: армию, МИД, МО, военпром и тд и тп. Армия напоминает фаллоимитатор - вроде выглядит по-настоящему, а не "стоит" (история со сбитым турками самолётом, "вагнеровцами" это красноречиво продемонстрировали). МИД - сборище гопников:
-дебилы бл@...;
- в глаза смотри...
- калинки-малинки
Про МО говорить просто смешно: Сирию освободили 6 раз и до сих пор всё освобождают...
ВПК продолжает удивлять оружием "на новых физических принципах", которые даже самим физикам пока не известны...
jujwish 28 марта 2018 | 02:18
Так в чем провал-то? Провал был бы, если бы британцам не поверили. Как всему, что несут ораторы МИД РФ во главе с М. Захаровой.
alexander25101977 28 марта 2018 | 02:18
Да признайся, уже ты, Машка, что твой хозяин - стареющий чекист - провалил спецоперацию в Великобритании. Ну не удалось уже там по-чекистски пошалить, как в нулевые. И это тебе не Дрезден 80-х. А орать и тявкать уже поздновато. Тебя никто не слушает. Иди в декрет на фиг.
idruker 28 марта 2018 | 02:29
Захарова, интересно, перед кем ты выпендриваешься? Надо полагать, не перед теми 30 странами, которые уже поверили в ответственность России за химическую атаку в Европе и вышвырнули твоих коллег из страны. Тогда перед кем?
an23 28 марта 2018 | 02:42
idruker: Пиши честнее, ущербный (+ jujwish,monik_7,tks и подобные шнурки) - 30 странами, которым приказали поверить и которые готовятся принять своих коллег, вышвырнутых из России. А 6 листиков презентации - жалкое подобие пробирки, которой тряс пиндосовец в ООН и вопил, что это обнаружено в Ираке. Только с Россией это не пройдет - обписаются скорее.
P.S. 1. Германия выдала все разрешения компании Nord Stream на строительство "Северного потока-2".
2. "Россияне хотят, чтобы консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто — таковы итоги голосования, которое было организовано диппредставительством России."
idruker 28 марта 2018 | 02:49
an23: Лапонька моя, если 30 странам "приказали", и им пришлось подчиниться, то тебе придется весьма потрудится объяснить, почему Новая Зеландия и Австрия неожиданно отказались идти вобщем строю. Иначе твоя идиотская теория, которую ты не сможешь обосновать никакими доказательными фактами, рассыпается с порога.
agamasat 28 марта 2018 | 02:30
типа того, как у нас в россии назовут, так они и поплывут?) Боюсь, что это самообман или предназначено для дураков, т.е. для внутреннего пользования.
salut__521 28 марта 2018 | 02:41
Рупор, вернее, рупорша путриотизма верещит для быдла без устали, хотя ее уже давно никто не слушает, ибо и голос её, и внешность, и брехня вызывают стойкий рвотный рефлекс.