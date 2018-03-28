В России сегодня день национального траура по жертвам пожара в Кемерове.
Сегодня же состоятся первые похороны погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Трехдневный траур накануне был объявлен в самой Кемеровской области. Во многих регионах к нему присоединились на дожидаясь объявления траурных мероприятий в масштабах страны.
Комментарии1
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harry_r 28 марта 2018 | 02:35
Иногда бывает, что скорбь сопровождается гневом. Это -тот случай.
Мы все скорбим вместе с семьями погибших. Но мы вместе с ними ненавидим виновников. Они не в Кемерово. Они - в Кремле.