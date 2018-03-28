В России сегодня день национального траура по  жертвам пожара в Кемерове.

Сегодня же состоятся первые похороны погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Трехдневный траур накануне был объявлен в самой Кемеровской области. Во многих регионах к нему присоединились на дожидаясь объявления траурных мероприятий в масштабах страны.