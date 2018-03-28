Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом говорилось в презентации, которую 22 марта в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран. По сведениям Ъ, на встрече присутствовали 80 высокопоставленных представителя иностранных посольств. Всего в презентации было шесть слайдов с хронологией событий после отравления Скрипаля, описанием вещества «Новичок», а также перечислением «враждебных действий» России за последние 12 лет. Встреча дипломатов состоялась за три дня до массовой высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Комментарии4
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vokk 28 марта 2018 | 01:15
Наглость, хамство и лживость - истинные национальные черты англичан.
idruker 28 марта 2018 | 01:21
vokk: Кто еще в мире с тобой согласен?
ensebeo 28 марта 2018 | 01:27
idruker: с ним согласны его братки из игил.
fresh_breeze 28 марта 2018 | 01:22
"Россия «виновна без малейшего сомнения»"
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Ещё бы! Отсутствие малейших сомнений — царица доказательств.