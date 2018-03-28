Россия «виновна без малейшего сомнения» в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом говорилось в презентации, которую 22 марта в посольстве Великобритании в Москве раздавали представителям других стран. По сведениям Ъ, на встрече присутствовали 80 высокопоставленных представителя иностранных посольств. Всего в презентации было шесть слайдов с хронологией событий после отравления Скрипаля, описанием вещества «Новичок», а также перечислением «враждебных действий» России за последние 12 лет. Встреча дипломатов состоялась за три дня до массовой высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.