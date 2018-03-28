Росавиация расследует причины инцидента в аэропорту «Домодедово».
Свою проверку ведет СК. Накануне, непосредственно перед взлетом Боинга авиакомпании «Глобус» «Москва — Новосибирск» в кабине пилотов произошло задымление. 129 пассажиров были экстренно эвакуированы по надувным трапам. Сообщений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, задымление могли спровоцировать проблемы с системой кондиционирования. Пассажиров отправят в Новосибирск резервным бортом.
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