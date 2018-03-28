Мэрия Москвы поручила «перехватывать повестку» у организаторов стихийной акции на Пушкинской площади.
Источник ЭМ сообщает, что такое указание дал мэр Москвы Сергей Собянин после того, акцию, о которой накануне было объявлено в соцсетях, поддержал Алексей Навальный. На следующий день власти Москвы организовали на Манежной площади мемориал погибшим на пожаре в Кемерове. К вечеру там появились волонтеры Общественной палаты, которые предлагали прохожим цветы и мягкие игрушки. Впрочем, в мэрии пообещали не мешать акции на Пушкинской, но посоветовали ее участникам прийти на Манежную площадь.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 28 марта 2018 | 01:23
Навальный - как движитель путистов. Вон они как бегать начинают, после упоминания имени "Навальный", как тараканы под дустом!
john_connor 28 марта 2018 | 01:25
Собянин то куда полез? - или теперь у всех мэров "жопы горят" отмазаться перед Вовой...
jetsam 28 марта 2018 | 01:35
john_connor: еще штирлиц говорил - запоминается только тот. кто первым лизнул твою задницу...
zhukerr 28 марта 2018 | 01:28
Надо денег сразу было предложить, чтоб на Пушкинскую не приходили. Расценки известны - как на лужниковском путинге
alexander25101977 28 марта 2018 | 01:36
Твари, прогнувшиеся под чекистского упыря! Когда-нибудь вы со своим упырем-хозяином предстанете на втором Нюрнберге. Это будет.