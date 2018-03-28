Мэрия Москвы поручила «перехватывать повестку» у организаторов стихийной акции на Пушкинской площади.

Источник ЭМ сообщает, что такое указание дал мэр Москвы Сергей Собянин после того, акцию, о которой накануне было объявлено в соцсетях, поддержал Алексей Навальный. На следующий день власти Москвы организовали на Манежной площади мемориал погибшим на пожаре в Кемерове. К вечеру там появились волонтеры Общественной палаты, которые предлагали прохожим цветы и мягкие игрушки. Впрочем, в мэрии пообещали не мешать акции на Пушкинской, но посоветовали ее участникам прийти на Манежную площадь.