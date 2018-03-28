В России сегодня общенациональный траур.
Он объявлен в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а культурным учреждениям и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные передачи.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alexander25101977 28 марта 2018 | 01:16
Вот так и живём. Раз в шесть лет переизбираем кровавую власть, а в промежутках - трауры по убитым этой властью людям.
ur_sus 28 марта 2018 | 01:17
//Свое правление Путин начал с «Курска».//
Он и закончит "Курском": Россия - это "Курск"
jetsam 28 марта 2018 | 01:33
соболезнование родным.
никакие слова не облегчат боль.
траур и скорбь. держитесь.
*