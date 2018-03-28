Z Архив новостей новости
5 3 6 60
01:06, 28 марта 2018

В России сегодня общенациональный траур.

Он объявлен в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а культурным учреждениям и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные передачи.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

alexander25101977 28 марта 2018 | 01:16

Вот так и живём. Раз в шесть лет переизбираем кровавую власть, а в промежутках - трауры по убитым этой властью людям.

ur_sus 28 марта 2018 | 01:17

//Свое правление Путин начал с «Курска».//
Он и закончит "Курском": Россия - это "Курск"

jetsam 28 марта 2018 | 01:33

соболезнование родным.
никакие слова не облегчат боль.
траур и скорбь. держитесь.

*

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 8894 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

В МИД РФ просят США и Великобританию предоставить закрытую информацию с доказательствами по «делу Скрипаля» Официальный представитель МИД РФ  подчеркнула: «Что это за «распечатка с обзором инцидента», которая доказывает вовлечённость государства в  такое страшное преступление?»...

5 72 6 5036
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 198 6 16864 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 211 6 18784 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 140 6 12573 24.03
Kистория, государство, мнения
Новости

Источник ТАСС: Очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем Гендиректор «Зимней вишни» заявила, что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно…

5 67 6 6592
Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Чернов заявил, что распространителей слухов о сотнях погибших надо наказать Выступая на стихийном митинге перед протестующими, чиновник сказал, что такие люди должны понести ответственность за клевету…

5 57 6 6107
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57243 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9311 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Новости

Президент Путин спустя почти двое суток после трагедии приехал в Кемерово Он встретился с местными жителями и пообещал им, что все виновные в пожаре в торговом центре будут наказаны…

5 77 6 8709
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6694 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 25819 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14147 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

СК собирается оценить действия пранкера, сообщившего ложные данные о погибших в Кемерове Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя не соответствующую действительности информации…

5 41 6 5058
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 11642 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 55 6 7052 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Кемерове несколько тысяч человек требуют на митинге отставки властей Они вышли к зданию областной администрации…

5 48 6 57778
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 93 6 172307 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 99 6 27407 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 318 6 410469 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 353 6 400188 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6825579
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3372184

Сегодня в эфире