Срок для доработки школьного стандарта по литературе истекает сегодня

Предложения Минобрнауки в этом месяце вызвали резкую критику сотен преподавателей школ и вузов по всей стране. Ведомство дало неделю на доработку документа.

Открытое письмо против принятия нового стандарта по литературе на сайте Гильдии словесников подписали около тысячи педагогов и филологов. Они убеждены, что общее число обязательных книг — их более двухсот – настолько много, что школьникам за пять лет освоить их качественно невозможно. По словам специалистов, нельзя жёстко привязывать конкретное произведение к определённому году обучения. Замечу, в день публикации открытого письма в минобрнауки должно было пройти специальное заседание, посвящённое принятию проекта. Но его перенесли. Позже ведомство дало неделю на то, чтобы внести поправки. Министр образования и науки Ольга Васильева на заседании президиума Общества русской словесности – его неделю назад провели в Храме Христа спасителя неделю назад — сказала, что не считает новый список обязательной литературы слишком большим. И школьники, по мнению чиновницы, смогут прочитать эти книги. Среди произведений большой объём стихотворений, добавила Васильева. Противники стоят на своём и говорят, что стандарт по литературе требует серьёзных изменений.

Открытое письмо против введения новых стандартов по литературе также подписали ещё около восьмисот представителей других профессий, а также несколько десятков школьников и студентов. Сбор подписей на сайте Гильдии словесников продолжается.