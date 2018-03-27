В Кемерово сегодня начнутся первые похороны погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Накануне родственникам планировали выдать девять тел жертв трагедии.

Похороны погибших в недавнем пожаре пообещали полностью оплатить местные власти. Сколько именно человек сегодня предадут земле, пока неясно – называются разные цифры от девяти до 18. Первые похороны совпадут с трауром, объявленным сегодня по всей России.

В результате трагедии, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе несколько десятков детей. Власти Кузбасса выплатят по миллиону рублей за каждого погибшего, владельцы торгового центра – еще по три миллиона.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. На следующий день в Кемеровской области был объявлен трехдневный траур по погибшим. К ней присоединились еще несколько регионов. В некоторых городах накануне прошли акции памяти, как стихийные, так и организованные местными властями.

Ранее сообщалось, что всего по делу о пожаре были задержаны пять человек, в том числе охранник, не включивший систему оповещения.