На взлётно-посадочной полосе в аэропорту «Домодедово» задымился набирающий скорость Боинг 737-800
Этот лайнер должен был лететь из Москвы в Новосибирск, сообщает «Интерфакс». Представитель Росавиации рассказал агентству, что в процессе разбега экипаж сообщил о задымлении в салоне. Было принято решение об экстренном торможении. Боинг успели остановить в пределах взлётно-посадочной полосы. На борту находились более 130 человек. Людей эвакуировали по надувным трапам. Затем их забрал автобус. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажирам пообещали, что их разместят в бизнес-зале на время, пока готовится резервный борт. Взлётно-посадочную полосу, на которой произошёл инцидент, временно закрыли, сообщает агентство ТАСС. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», сейчас в Домодедово задержано 10 рейсов и 6 отменено.
Как уточняет ТАСС, инцидент произошёл с самолётом авиакомпании «Глобус», это дочерняя структура «S7 Group». В группе компаний заявили, что причиной задымления могло стать попадание антиобледенительной жидкости в систему кондиционирования. Комиссия Росавиации начала расследование. К проверке приступило и московское управление на транспорте Следственного комитета.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
captain_ 28 марта 2018 | 00:18
Вообще, конечно, страна, в правовом поле которой существует понятие "несогласованный траурный митинг", обречена...
nik1225 28 марта 2018 | 00:28
captain_: captain_: captain_: Это Россия и умом ее не понять!
nik1225 28 марта 2018 | 00:26
У нас авиаотрасль та еще, там давно нужно порядок навести жесткий или у нас там наверху все чего ждут!?
neon999 28 марта 2018 | 00:30
На этот раз пассажиры легко отделались.
Хотя оказаться на их месте не хотелось бы.
citizeneco 28 марта 2018 | 00:51
Путин быстро найдёт виновптых, скажет, что самолёт американский...
ivan127_4 28 марта 2018 | 01:00
Американский авиахлам разваливается уже на взлетной полосе.