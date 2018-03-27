На взлётно-посадочной полосе в аэропорту «Домодедово» задымился набирающий скорость Боинг 737-800

Этот лайнер должен был лететь из Москвы в Новосибирск, сообщает «Интерфакс». Представитель Росавиации рассказал агентству, что в процессе разбега экипаж сообщил о задымлении в салоне. Было принято решение об экстренном торможении. Боинг успели остановить в пределах взлётно-посадочной полосы. На борту находились более 130 человек. Людей эвакуировали по надувным трапам. Затем их забрал автобус. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажирам пообещали, что их разместят в бизнес-зале на время, пока готовится резервный борт. Взлётно-посадочную полосу, на которой произошёл инцидент, временно закрыли, сообщает агентство ТАСС. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», сейчас в Домодедово задержано 10 рейсов и 6 отменено.

Как уточняет ТАСС, инцидент произошёл с самолётом авиакомпании «Глобус», это дочерняя структура «S7 Group». В группе компаний заявили, что причиной задымления могло стать попадание антиобледенительной жидкости в систему кондиционирования. Комиссия Росавиации начала расследование. К проверке приступило и московское управление на транспорте Следственного комитета.