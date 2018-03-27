В московском аэропорту Домодедово задымился Боинг, вылетающий в Новосибирск

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, командир воздушного судна во время разгона доложил о задымлении сначала в кабине, затем в салоне. Было применено экстренное торможение. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трампам. По предварительным данным, никто не пострадал.

Со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7 агентство Интерфакс сообщает, что причиной задымления могло стать попадание влаги в систему кондиционирования. Из-за инцидента в Домодедово временно не работает одна взлётно-посадочная полоса, сообщает агентство ТАСС. Комиссия Росавиации приступила к расследованию причин прерванного взлёта в аэропорту «Домодедово», сообщает агентство Интерфакс.