В московском аэропорту Домодедово задымился Боинг, вылетающий в Новосибирск
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, командир воздушного судна во время разгона доложил о задымлении сначала в кабине, затем в салоне. Было применено экстренное торможение. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трампам. По предварительным данным, никто не пострадал.
Со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7 агентство Интерфакс сообщает, что причиной задымления могло стать попадание влаги в систему кондиционирования. Из-за инцидента в Домодедово временно не работает одна взлётно-посадочная полоса, сообщает агентство ТАСС. Комиссия Росавиации приступила к расследованию причин прерванного взлёта в аэропорту «Домодедово», сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии12
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kryymsdyk 27 марта 2018 | 23:12
Ходынкой началось - Ходынкой и кончится
serge_moro 27 марта 2018 | 23:24
kryymsdyk: Пока люди ждут,что Путин когда-то оставит их в покое ,то он за это время посжигает полстраны в пожарах,затопит страну в крови в терактах и заказных убийствах .
19 лет у власти,чему же удивляться. Путин незаконно у власти уже третий срок.
gordy 27 марта 2018 | 23:42
С ручника не снял - сжег покрышки?
aleksandr39 27 марта 2018 | 23:16
Это английский самолет по ошибке залетел в Россию .
palmcoast___ 27 марта 2018 | 23:16
Задымилась вся вертикаль., запахло палёнкой от галеры стабильности. Ау гребец.., как там тебе, все путем?
jetsam 27 марта 2018 | 23:24
все нормально. без паники - штатная.
дрова сырые. двигло забугорное. инструкция не прочитана.
* да и свечи не поменяли.
max3446 27 марта 2018 | 23:27
вот поэтому боинг и называется летающий гроб в народе. Кстати, украинцы, вы зачем все таки малайзийский боин сбили на территории Новороссии?
mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 23:29
А что это за "надувные траМпы"?
Вот вы и прокололись, мистер Трамп!
Теперь ясно, чьих это рук дело!
pontifig 27 марта 2018 | 23:33
mikhail_spb_: отож ,дядько
pontifig 27 марта 2018 | 23:29
по надувным трампам. оооооооооооооо
zemljanka 27 марта 2018 | 23:37
Обошлось. Слава Богу.
canary 27 марта 2018 | 23:42
сколько пакостных событий за эти всего лишь девять послевыборных дней. есть о чем задуматься россиянам.