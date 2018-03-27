Американский гроссмейстер Фабиано Каруана занял итоговое первое место на прошедшем в Берлине турнире претендентов
Американский гроссмейстер Фабиано Каруана занял итоговое первое место на прошедшем в Берлине турнире претендентов. Осенью он сыграет в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.
Комментарии3
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amrigo 27 марта 2018 | 23:43
Приехали, так ещё завтра партия, алё?
chomja 28 марта 2018 | 00:00
amrigo: Протрите глаза,уважаемый. Турнир закончен-Фабиано претендент.
zemljanka 27 марта 2018 | 23:58
После Фишера с 1972 года никто не добирался.
Ждем ноябрь.