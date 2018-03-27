Премьер-министра Израиля доставили в больницу
Как сообщает местный телеканал «Семь», Биньямина Нетаньяху госпитализировали с высокой температурой и сильным кашлем. По словам врачей, две недели назад премьер не уделил достаточно времени тому, чтобы восстановиться после болезни, поэтому сейчас его состояние ухудшилось.
Комментарии2
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gregor 27 марта 2018 | 23:09
Не дождётесь .
jetsam 27 марта 2018 | 23:20
сейчас маша выйдет и скажет - новичка нанюхался, вот виновник....