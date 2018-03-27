Премьер-министра Израиля доставили в больницу

Как сообщает местный телеканал «Семь», Биньямина Нетаньяху госпитализировали с высокой температурой и сильным кашлем. По словам врачей, две недели назад премьер не уделил достаточно времени тому, чтобы восстановиться после болезни, поэтому сейчас его состояние ухудшилось.