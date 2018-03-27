Посольство Великобритании: Великобритания больше не сомневается в том, что Россия виновна в отравлении Скрипаля
Великобритания больше не сомневается в том, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Это следует из презентации, которую представители иностранных государств на днях получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве, пишет газета КоммерсантЪ. Издание отмечает, что, в основном, презентация повторяет уже высказанные ранее Лндоном тезисы. Однако там содержится и новая формулировка, согласно которой Россия из категории «с высокой долей вероятности» виновных переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения».
Комментарии66
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mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 23:05
В ответ в России запретят Битлз и английский язык (заодно и английские буквы).
Венедиктову будет предписано закрыть передачу "Битловский час".
pit_heap 27 марта 2018 | 23:09
mikhail_spb_: в качестве доказательства посольство Великобритании показало 6 слайдов.
jetsam 27 марта 2018 | 23:18
pit_heap: может быть. но среди этих слайдов не было снимков 800метрового су25, скринов из компьютерной игры, докладной диспетчера карлоса и твита "трупы несвежие".
так же не присутствовала аудиозапись "дэбилы, млять".
patrik04 27 марта 2018 | 23:19
Однако там содержится и новая формулировка, согласно которой Россия из категории «с высокой долей вероятности» виновных переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения»...
Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему предстоит еще двадцать раз солгать, чтобы поддержать первую ложь... (Александр Поуп, английский поэт).
anatolr 27 марта 2018 | 23:29
patrik04: //Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему предстоит еще двадцать раз солгать, чтобы поддержать первую ложь...//
Привет, Патрик! Александр Поуп случайно не твою эховскую биографию имел в виду?
Анатолий - сосед Госдепа
danko_klisma 27 марта 2018 | 23:47
anatolr: Лошок.
Анатолий - сосед Госдепа
honduras_on_kolima 27 марта 2018 | 23:57
danko_klisma: Слышь, Клизма, ты хоть когда каменты строчишь, задницу покидаешь?
costs 28 марта 2018 | 00:00
danko_klisma: я так понял , когда они высылали дипломатов он всё ещё сомневались ))
killbalafre 27 марта 2018 | 23:35
patrik04: ну Шекспира еще можно понять, но чтобы Поупа............
Инфузории туфельки развиваются гыыыыыыыыыыыы
rus3 27 марта 2018 | 23:38
patrik04: "Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему предстоит еще двадцать раз солгать, чтобы поддержать первую ложь... (Александр Поуп, английский поэт)."
вЫ эту прекрасную истину внушили бы зАхаровой С пЕсковым! Авось перевоспитаются!
grigol331 27 марта 2018 | 23:38
patrik04: Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи
____
Не переживай, у Пуйла в этом деле огромный практический опыт, каждый день упражняется.
alehan11174 27 марта 2018 | 23:44
patrik04: wow!!! Портянки цитируют Alexander Pope. Я даже лайкну!!! Как это верно про малазийский Боинг и изолгавшуюся буквально путинскую Россию:((((
zombonutik 27 марта 2018 | 23:50
patrik04: "Александр Поуп, английский поэт" А ты тоже поэтесса, ротожопая?
pit_heap 27 марта 2018 | 23:25
jetsam: а при чем тут все это? Впервые слышу чтобы доказательства по другим делам служили обоснованием обвинения в ином деле.Или это и есть высокий уровень демократических судов?
raffal 27 марта 2018 | 23:43
pit_heap: ....это и есть высокий уровень демократических судов?
_________________________
Суда не было. Он будет после завершения следствия и передачи в суд следственного заключения. Несложно предвидеть Ваше недоумение, мол почему тогда обвинения? А потому, в межгосударственных отношениях неприменимы принципы уголовного судопроизводства, в том числе не действует незыблемый в уголовный делах приницп презумпции невиновности. В отношениях между странами действует договорное право, доверие (!) и репутация (!). Так вот, доказательства по прежним делам нанесли непоправимый ущерб репутации России, а постоянные отрицания неопровержимых доказательств и бесконечная ложь как первых лиц России, так и российской пропагандистской машины, свели на нет остатки доверия.
Перед британским судом не может предстать России, но могут (даже заочно) непосредственные исполнители преступления и его заказчики. А сейчас следствие продолжается.
novyrusich 27 марта 2018 | 23:50
pit_heap: Суд будет потом, дружок.
Судить будут конкретных виновников.
А сейчас предъявление обвинения.
И забудь про презумпцию невиновности. Это личная категория.
pro_hanov 27 марта 2018 | 23:19
pit_heap: Достаточно посмотреть мультфильмы Путина, чтобы Западу понять с кем они имеют дело.
danko1 27 марта 2018 | 23:22
Доказанное судом убийство Литвиненеко, исполнителями которого Луговым и Кофтуном были оставлены следы на всем протяжении их маршрута из Москвы и проживания в Лондоне, было отмечено Путиным олрденами и местом в ГД для Лугового.
Наверное, сейчас исполнителей этого убийства по приказу Кремля наградят уже тайно.
Никогда, даже в застойные годы, не было так стыдно за власть, за то, что в России правят и творят преступления конченные мрази и мерзавцы. И нет на них управы и суда. Тупик, где вилы только хранятся.
alxab 27 марта 2018 | 23:24
в качестве доказательства посольство Великобритании показало 6 слайдов.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Садятся медведь, волк, лиса и заяц играть в карты. Медведь грозно говорит: "Смотрите мне! Чтоб все играли честно! А кто будет жульничать -- того по наглой рыжей морде!"
Вот и с российской репутацией та же история.
pit_heap 27 марта 2018 | 23:38
А что репутация Британии позволяет такие дешевки в качестве доказательств?
Всего в презентации шесть слайдов. Первый содержит лишь герб, дату и надпись «Инцидент в Солсбери». Второй слайд – это хронология инцидента с 4 марта по 20 марта, то есть до момента высылки 23 российских дипломатов. Там же видна карта Солсбери с указанием мест, связанных с делом Скрипаля.
Третий слайд озаглавлен фразой «Новая фаза российской агрессии». Здесь представлено описание отравляющего вещества «Новичок». Отмечается, что оно было распознано военной химической лабораторией «Портон-Даун», которая находится рядом с Солсбери.
Четвертый слайд – это описание воздействия «Новичка» на организм, а также статистика по пострадавшим и задействованным в инциденте.
Пятый слайд – это «список враждебных действий России», начинающийся с «убийства Александра Литвиненко». Всего Лондон насчитал 12 «враждебных действий».
Последний слайд рассказывает о мерах, предпринятых британскими властями.
alxab 27 марта 2018 | 23:58
pit_heap: А что репутация Британии позволяет такие дешевки в качестве доказательств?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Мощная, немедленная и единодушная реакция многих стран говорит о том, что доказательства есть и они были предъявлены. А уж самому преступнику никто ничего предъявлять и не обязан, только суду. Но вы, портянки, не суетитесь. В нужный момент всё будет обнародовано.
novyrusich 27 марта 2018 | 23:59
pit_heap: Голубок, а что ты хотел от презентации?
Ты их сам делал когда-нибудь?
Это общая характеристика проблемы.
желающие могут получить полный доклад.
able_seamans 27 марта 2018 | 23:19
mikhail_spb_: А Лепс начнет петь «Я уеду жить в Лон...Сызрань» )))
anatolr 27 марта 2018 | 23:19
mikhail_spb_: //В ответ в России запретят Битлз и английский язык (заодно и английские буквы)// Может они и доллары запретят? Вот будет смеху!
Анатолий - сосед Госдепа
alehan11174 27 марта 2018 | 23:46
anatolr: доллары не запретят. Это святое!!!..скрепы:)))
nersesov 27 марта 2018 | 23:49
anatolr: похоже, вас ностальгия мучает или чувство ненужности преследует, раз вы комменты на эхе пишете, а не в NYT.
ara_1 27 марта 2018 | 23:57
nersesov:
В Нью Йорк Таймс- это к Карине Орловой. Она оттуда кушают.
kobylamay_sosetutrampa 27 марта 2018 | 23:06
Поипать на их "формулировки". "Какие ваши доказательства"(с)?
nikitin43 27 марта 2018 | 23:12
kobylamay_sosetutrampa: вовану опсирийскому не впервой обсираться публично , головку главное держать.
nitsahon 27 марта 2018 | 23:16
kobylamay_sosetutrampa: похоже, что убедительных доказательств нет..
иначе бы их подозрения уже подтвердила Организация по запрещению химического оружия(которой они - вроде бы - передали свои материалы по дан.делу)..
pro_hanov 27 марта 2018 | 23:37
nitsahon: «вроде бы - передали свои материалы по дан.делу»
Это не такой быстрый процесс. Экспертам из Организации по запрещению химического оружия разрешили взять кровь у Скрипалей. Об этом ВВС писало 23 марта. Будет и заключение этой Организации.
raffal 27 марта 2018 | 23:48
nitsahon:
Эксперты ОЗХО продолжают работу. Результаты исследования ещё не опубликованы. Так же, следствие продолжает и лучшая в мире криминальная полиция (по свидетельству их российких коллег) британская New Scotland Yard. Свои выводы, изложенные в следственном заключении она предоставит суду. Сейчас идёт работа в режиме "тайны следствия", что обусловлено и в УПК РФ тоже, аналогично британскому законодательству.
novyrusich 28 марта 2018 | 00:00
kobylamay_sosetutrampa: "Какие ваши доказательства"(с)?
Большой- большой кулак. Охаживать уже начали.
brocer 27 марта 2018 | 23:06
Трудно быть на месте путина, который в РФ на вахте, а живет в Англии. Но я бы сказал, что "травили, травим, и травить будем". Чтоб заткнулись. И не важно что на самом деле. Высокая доля вероятности.
Видимо защемили его капиталам семейным яйца.
shlevet 27 марта 2018 | 23:08
А потом нам опять покажут какого-нибудь литвиненко с якобы облысевшей от полония головой, но ссцуко с волосатой грудью
brocer 27 марта 2018 | 23:12
shlevet: Это из него черви выползали (скорее всего).
s_talker002 27 марта 2018 | 23:12
shlevet:
Как то стали раздражать эти туманные альбионцы на своем острове, а ведь по сути дыра дырой .
По старой памяти этот клочок суши продолжают называть Великобританией, но *ничто не вечно под Луной*.
ze_danil 27 марта 2018 | 23:20
s_talker002: вице-премьер Шувалов шлёт тебе пламенный привет из своих апартаментов в Лондоне за 687 миллионов руплей
его собачка тоже тебя
jetsam 27 марта 2018 | 23:27
ze_danil: вы не дописали фразу
допишу я "его собачка тоже тебя имеет"
zombonutik 27 марта 2018 | 23:54
s_talker002: "а ведь по сути дыра дырой " У нас в Зажопинске лучше, правильно мамаша?
sm59 27 марта 2018 | 23:15
shlevet: Это вы слишком высокого о себе мнения. Покажут, но не вам. Потому что вы "никто" и звать вас "никак".
shlevet 27 марта 2018 | 23:19
sm59: Пока что "никак" из Харькова зарабатывает на сайте моей страны, наверное потому что в своей этот "никто" заработать уже не может =)):-)
anatolr 27 марта 2018 | 23:26
/shlevet: //зарабатывает на сайте моей страны//
Привет, рашко-говняшкинец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата)!
Cамое смешное, что страна не твоя, а "озерных", а тебе перепадают крохи с барского стола. Осторожнее с крошками, смотри не подавись! :-)))
Анатолий - сосед Госдепа
shlevet 27 марта 2018 | 23:32
anatolr: Самое смешное то, что ты так и не смог себя реализовать на своей новой "родине", поэтому и испражняешься здесь на нашем сайте в остроумии =)):-)
nersesov 27 марта 2018 | 23:54
shlevet: чтобы комментыстрочить в NYT, надо подписку оформить. А он удавиться лучше, чем заплатит.
zombonutik 27 марта 2018 | 23:58
shlevet: Самое смешное
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Вали в свою Прошмандовию, Мацква-то не резиновая!
zombonutik 27 марта 2018 | 23:56
shlevet: "на сайте моей страны" У прошмандовок пригожинских даже страна своя имеется? Прошмандовия чтоле?
novyrusich 28 марта 2018 | 00:04
shlevet: Вам уже показывают, поставили в коленно-локтевую позу и сунули мордой в кучу наложенного вами дерьма. Вы и любуетесь своим дерьмом и нюхаете, а скоро жрать заставят,
cypher 27 марта 2018 | 23:14
Цитата из Коммерсанта, где приводится текст документа:
«Безо всяких сомнений, Россия ответственна,— гласит документ.— Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива (для того, чтобы это сделать.— “Ъ”). Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует».
Кремлеботы, учитесь; а то пишете по методичкам с парой лишних хромосом...
cypher 27 марта 2018 | 23:22
cypher: продолжу.
В презентации также указано, что Россия не предоставила Великобритании убедительных доказательств своей непричастности к инциденту. Вместо этого «к 18 марта мы (британские власти.— “Ъ”) насчитали около 30 параллельных попыток дезинформации», сообщается в документе.
Презентация опубликована на сайте “Ъ”. Она не сообщает практически никакой новой информации по сравнению с той, что была представлена британскими властями ранее. Единственное отличие — переквалификация статуса Москвы из «с высокой долей вероятности» виновной стороны на виновную «без малейшего сомнения».
Презентация была прведена 22 марта.
За минувшие дни о высылке российских дипломатов вслед за Великобританией объявили 25 стран, а также НАТО.
________
От себя лично.
Это называется словом РЕПУТАЦИЯ. Когда британцы что-то делают, им ВЕРЯТ. Даже если это чмошная презентация на 6 слайдах, а не натуральный танец "калинка".
МИДу РФ надо убиться о тейбл от своей профнепригодности.
jetsam 27 марта 2018 | 23:29
cypher: ну, положим, калинку в мини маша, как раз, исполняет лучше всех. что даже обидно.
калинку не трогайте.. ...
cypher 27 марта 2018 | 23:48
jetsam: в тот знаменательный день, когда танцевала Маша, был взорван Airbus-320 компании EgyptAir над Средиземным морем, только утром.
Даже если это и счесть за результативность танца, мы же вроде как не на стороне террористов?...
nikitin43 27 марта 2018 | 23:33
cypher: МИД не отчитался ещё по делу с аргентинским коксом и бандой вагнера .... сейчас вернутся дипы из штатов и растолкуют что и как.
bz88 27 марта 2018 | 23:17
Какие недалёкие комментарии гляжу . Набежали , опять ругаетесь, ну и сидите за своим занавесом.зачехлённые , и смотрите свои говноньюс. Нравится тащитесь, вы что думаете весь мир пальцем деланный.одни мы только чистые и пушистые.
zhnec07 27 марта 2018 | 23:20
Брифинг в прямой трансляции на ВВС... если это доказательства, то Тереза Мэй Мэрилин Монро...
putkaput001 27 марта 2018 | 23:20
А манька вот сомневается,уже опровержение на своей страничке в ФБ запасквилила.
hardbone 27 марта 2018 | 23:31
А что же постеснялись привести эти шесть позорных слайдиков то?
Такой смешной Великобритания (и в целом Запад) себя еще не выставляли. Убогая банда гопников. Главари выдумывают (уже не в первый раз) обвинения, шестерки подтявкивают.
jetsam 27 марта 2018 | 23:35
hardbone: ну вы даже одну аватарку постеснялись к себе прилепить.
а хотите аж 6 слайдов увидеть. не по сеньке шапка.
putkaput001 27 марта 2018 | 23:45
jetsam: этот hardbone у маньки под подолом прячется,оттуда и тявкает.
point3d 27 марта 2018 | 23:35
Уже и не видно разницы между расследованиями в Англии и России. Как нужно для господ так и расследуют и виновных нужных найдут. Удивительно как быстро стираются различия между пастухами портянок и либерастов.
a_andrey_yrievich 27 марта 2018 | 23:47
Да и как сомневаться? " Весьма вероятно" - железобетонный аргумент...
zemljanka 27 марта 2018 | 23:51
Не дают празднично инагурироваться отцу несчастных народов...
rus095 27 марта 2018 | 23:53
и где доказательства? Или как всегда у нас есть доказательства,но мы вам их не покажем?
greeg1 28 марта 2018 | 00:01
МИД России давно превратился в бордель. И хозяйке этого борделя давно наплевать во сколько звезд по международным стандартам оценивается это заведение. Лишь бы девочек не калечили и клиенты платили. О репутации вообще речи быть не может. Но зато этот пробел с лихвой компенсируется аргентинским коксом.
ly4_sveta 28 марта 2018 | 00:01
Вражеский английский язык под запрет! )))
jidkov 28 марта 2018 | 00:02
...Россия из категории «с высокой долей вероятности» виновных переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения»
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Да не Россия вовсе, а клика параноидальных клептоманов, действующих от её имени...