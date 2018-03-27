Посольство Великобритании: Великобритания больше не сомневается в том, что Россия виновна в отравлении Скрипаля

Великобритания больше не сомневается в том, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Это следует из презентации, которую представители иностранных государств на днях получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве, пишет газета КоммерсантЪ. Издание отмечает, что, в основном, презентация повторяет уже высказанные ранее Лндоном тезисы. Однако там содержится и новая формулировка, согласно которой Россия из категории «с высокой долей вероятности» виновных переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения».