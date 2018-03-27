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23:02, 27 марта 2018

Посольство Великобритании: Великобритания больше не сомневается в том, что Россия виновна в отравлении Скрипаля

Великобритания больше не сомневается в том, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Это следует из презентации, которую представители иностранных государств на днях получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве, пишет газета КоммерсантЪ. Издание отмечает, что, в основном, презентация повторяет уже высказанные ранее Лндоном тезисы. Однако там содержится и новая формулировка, согласно которой Россия из категории «с высокой долей вероятности» виновных переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения».

Комментарии

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mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 23:05


В ответ в России запретят Битлз и английский язык (заодно и английские буквы).
Венедиктову будет предписано закрыть передачу "Битловский час".

pit_heap 27 марта 2018 | 23:09

mikhail_spb_: в качестве доказательства посольство Великобритании показало 6 слайдов.

jetsam 27 марта 2018 | 23:18

pit_heap: может быть. но среди этих слайдов не было снимков 800метрового су25, скринов из компьютерной игры, докладной диспетчера карлоса и твита "трупы несвежие".
так же не присутствовала аудиозапись "дэбилы, млять".

patrik04 27 марта 2018 | 23:19

Однако там содержится и новая формулировка, согласно которой Россия из категории «с высокой долей вероятности» виновных переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения»...

Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему предстоит еще двадцать раз солгать, чтобы поддержать первую ложь... (Александр Поуп, английский поэт).

anatolr 27 марта 2018 | 23:29

patrik04: //Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему предстоит еще двадцать раз солгать, чтобы поддержать первую ложь...//
Привет, Патрик! Александр Поуп случайно не твою эховскую биографию имел в виду?

Анатолий - сосед Госдепа

danko_klisma 27 марта 2018 | 23:47

anatolr: Лошок.


Анатолий - сосед Госдепа

honduras_on_kolima 27 марта 2018 | 23:57

danko_klisma: Слышь, Клизма, ты хоть когда каменты строчишь, задницу покидаешь?

costs 28 марта 2018 | 00:00

danko_klisma: я так понял , когда они высылали дипломатов он всё ещё сомневались ))

killbalafre 27 марта 2018 | 23:35

patrik04: ну Шекспира еще можно понять, но чтобы Поупа............
Инфузории туфельки развиваются гыыыыыыыыыыыы

rus3 27 марта 2018 | 23:38

patrik04: "Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему предстоит еще двадцать раз солгать, чтобы поддержать первую ложь... (Александр Поуп, английский поэт)."
вЫ эту прекрасную истину внушили бы зАхаровой С пЕсковым! Авось перевоспитаются!

grigol331 27 марта 2018 | 23:38

patrik04: Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи
____
Не переживай, у Пуйла в этом деле огромный практический опыт, каждый день упражняется.

alehan11174 27 марта 2018 | 23:44

patrik04: wow!!! Портянки цитируют Alexander Pope. Я даже лайкну!!! Как это верно про малазийский Боинг и изолгавшуюся буквально путинскую Россию:((((

zombonutik 27 марта 2018 | 23:50

patrik04: "Александр Поуп, английский поэт" А ты тоже поэтесса, ротожопая?

pit_heap 27 марта 2018 | 23:25

jetsam: а при чем тут все это? Впервые слышу чтобы доказательства по другим делам служили обоснованием обвинения в ином деле.Или это и есть высокий уровень демократических судов?

raffal 27 марта 2018 | 23:43

pit_heap: ....это и есть высокий уровень демократических судов?
_________________________
Суда не было. Он будет после завершения следствия и передачи в суд следственного заключения. Несложно предвидеть Ваше недоумение, мол почему тогда обвинения? А потому, в межгосударственных отношениях неприменимы принципы уголовного судопроизводства, в том числе не действует незыблемый в уголовный делах приницп презумпции невиновности. В отношениях между странами действует договорное право, доверие (!) и репутация (!). Так вот, доказательства по прежним делам нанесли непоправимый ущерб репутации России, а постоянные отрицания неопровержимых доказательств и бесконечная ложь как первых лиц России, так и российской пропагандистской машины, свели на нет остатки доверия.
Перед британским судом не может предстать России, но могут (даже заочно) непосредственные исполнители преступления и его заказчики. А сейчас следствие продолжается.

novyrusich 27 марта 2018 | 23:50

pit_heap: Суд будет потом, дружок.
Судить будут конкретных виновников.
А сейчас предъявление обвинения.
И забудь про презумпцию невиновности. Это личная категория.

pro_hanov 27 марта 2018 | 23:19

pit_heap: Достаточно посмотреть мультфильмы Путина, чтобы Западу понять с кем они имеют дело.

danko1 27 марта 2018 | 23:22

Доказанное судом убийство Литвиненеко, исполнителями которого Луговым и Кофтуном были оставлены следы на всем протяжении их маршрута из Москвы и проживания в Лондоне, было отмечено Путиным олрденами и местом в ГД для Лугового.
Наверное, сейчас исполнителей этого убийства по приказу Кремля наградят уже тайно.
Никогда, даже в застойные годы, не было так стыдно за власть, за то, что в России правят и творят преступления конченные мрази и мерзавцы. И нет на них управы и суда. Тупик, где вилы только хранятся.

(комментарий скрыт)

alxab 27 марта 2018 | 23:24

в качестве доказательства посольство Великобритании показало 6 слайдов.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Садятся медведь, волк, лиса и заяц играть в карты. Медведь грозно говорит: "Смотрите мне! Чтоб все играли честно! А кто будет жульничать -- того по наглой рыжей морде!"

Вот и с российской репутацией та же история.

pit_heap 27 марта 2018 | 23:38

А что репутация Британии позволяет такие дешевки в качестве доказательств?
Всего в презентации шесть слайдов. Первый содержит лишь герб, дату и надпись «Инцидент в Солсбери». Второй слайд – это хронология инцидента с 4 марта по 20 марта, то есть до момента высылки 23 российских дипломатов. Там же видна карта Солсбери с указанием мест, связанных с делом Скрипаля.
Третий слайд озаглавлен фразой «Новая фаза российской агрессии». Здесь представлено описание отравляющего вещества «Новичок». Отмечается, что оно было распознано военной химической лабораторией «Портон-Даун», которая находится рядом с Солсбери.
Четвертый слайд – это описание воздействия «Новичка» на организм, а также статистика по пострадавшим и задействованным в инциденте.
Пятый слайд – это «список враждебных действий России», начинающийся с «убийства Александра Литвиненко». Всего Лондон насчитал 12 «враждебных действий».
Последний слайд рассказывает о мерах, предпринятых британскими властями.

alxab 27 марта 2018 | 23:58

pit_heap: А что репутация Британии позволяет такие дешевки в качестве доказательств?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Мощная, немедленная и единодушная реакция многих стран говорит о том, что доказательства есть и они были предъявлены. А уж самому преступнику никто ничего предъявлять и не обязан, только суду. Но вы, портянки, не суетитесь. В нужный момент всё будет обнародовано.

novyrusich 27 марта 2018 | 23:59

pit_heap: Голубок, а что ты хотел от презентации?
Ты их сам делал когда-нибудь?
Это общая характеристика проблемы.
желающие могут получить полный доклад.

able_seamans 27 марта 2018 | 23:19

mikhail_spb_: А Лепс начнет петь «Я уеду жить в Лон...Сызрань» )))

anatolr 27 марта 2018 | 23:19

mikhail_spb_: //В ответ в России запретят Битлз и английский язык (заодно и английские буквы)// Может они и доллары запретят? Вот будет смеху!

Анатолий - сосед Госдепа

alehan11174 27 марта 2018 | 23:46

anatolr: доллары не запретят. Это святое!!!..скрепы:)))

nersesov 27 марта 2018 | 23:49

anatolr: похоже, вас ностальгия мучает или чувство ненужности преследует, раз вы комменты на эхе пишете, а не в NYT.

ara_1 27 марта 2018 | 23:57

nersesov:
В Нью Йорк Таймс- это к Карине Орловой. Она оттуда кушают.

kobylamay_sosetutrampa 27 марта 2018 | 23:06

Поипать на их "формулировки". "Какие ваши доказательства"(с)?

nikitin43 27 марта 2018 | 23:12

kobylamay_sosetutrampa: вовану опсирийскому не впервой обсираться публично , головку главное держать.

nitsahon 27 марта 2018 | 23:16

kobylamay_sosetutrampa: похоже, что убедительных доказательств нет..
иначе бы их подозрения уже подтвердила Организация по запрещению химического оружия(которой они - вроде бы - передали свои материалы по дан.делу)..

pro_hanov 27 марта 2018 | 23:37

nitsahon: «вроде бы - передали свои материалы по дан.делу»

Это не такой быстрый процесс. Экспертам из Организации по запрещению химического оружия разрешили взять кровь у Скрипалей. Об этом ВВС писало 23 марта. Будет и заключение этой Организации.

raffal 27 марта 2018 | 23:48

nitsahon:
Эксперты ОЗХО продолжают работу. Результаты исследования ещё не опубликованы. Так же, следствие продолжает и лучшая в мире криминальная полиция (по свидетельству их российких коллег) британская New Scotland Yard. Свои выводы, изложенные в следственном заключении она предоставит суду. Сейчас идёт работа в режиме "тайны следствия", что обусловлено и в УПК РФ тоже, аналогично британскому законодательству.

novyrusich 28 марта 2018 | 00:00

kobylamay_sosetutrampa: "Какие ваши доказательства"(с)?
Большой- большой кулак. Охаживать уже начали.

brocer 27 марта 2018 | 23:06

Трудно быть на месте путина, который в РФ на вахте, а живет в Англии. Но я бы сказал, что "травили, травим, и травить будем". Чтоб заткнулись. И не важно что на самом деле. Высокая доля вероятности.

Видимо защемили его капиталам семейным яйца.

shlevet 27 марта 2018 | 23:08

А потом нам опять покажут какого-нибудь литвиненко с якобы облысевшей от полония головой, но ссцуко с волосатой грудью

brocer 27 марта 2018 | 23:12

shlevet: Это из него черви выползали (скорее всего).

s_talker002 27 марта 2018 | 23:12

shlevet:
Как то стали раздражать эти туманные альбионцы на своем острове, а ведь по сути дыра дырой .
По старой памяти этот клочок суши продолжают называть Великобританией, но *ничто не вечно под Луной*.

ze_danil 27 марта 2018 | 23:20

s_talker002: вице-премьер Шувалов шлёт тебе пламенный привет из своих апартаментов в Лондоне за 687 миллионов руплей

его собачка тоже тебя

jetsam 27 марта 2018 | 23:27

ze_danil: вы не дописали фразу
допишу я "его собачка тоже тебя имеет"

zombonutik 27 марта 2018 | 23:54

s_talker002: "а ведь по сути дыра дырой " У нас в Зажопинске лучше, правильно мамаша?

sm59 27 марта 2018 | 23:15

shlevet: Это вы слишком высокого о себе мнения. Покажут, но не вам. Потому что вы "никто" и звать вас "никак".

shlevet 27 марта 2018 | 23:19

sm59: Пока что "никак" из Харькова зарабатывает на сайте моей страны, наверное потому что в своей этот "никто" заработать уже не может =)):-)

anatolr 27 марта 2018 | 23:26

/shlevet: //зарабатывает на сайте моей страны//
Привет, рашко-говняшкинец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата)!
Cамое смешное, что страна не твоя, а "озерных", а тебе перепадают крохи с барского стола. Осторожнее с крошками, смотри не подавись! :-)))

Анатолий - сосед Госдепа

shlevet 27 марта 2018 | 23:32

anatolr: Самое смешное то, что ты так и не смог себя реализовать на своей новой "родине", поэтому и испражняешься здесь на нашем сайте в остроумии =)):-)

nersesov 27 марта 2018 | 23:54

shlevet: чтобы комментыстрочить в NYT, надо подписку оформить. А он удавиться лучше, чем заплатит.

zombonutik 27 марта 2018 | 23:58

shlevet: Самое смешное
----------------------------------------------------------------------
Вали в свою Прошмандовию, Мацква-то не резиновая!

zombonutik 27 марта 2018 | 23:56

shlevet: "на сайте моей страны" У прошмандовок пригожинских даже страна своя имеется? Прошмандовия чтоле?

novyrusich 28 марта 2018 | 00:04

shlevet: Вам уже показывают, поставили в коленно-локтевую позу и сунули мордой в кучу наложенного вами дерьма. Вы и любуетесь своим дерьмом и нюхаете, а скоро жрать заставят,

cypher 27 марта 2018 | 23:14

Цитата из Коммерсанта, где приводится текст документа:

«Безо всяких сомнений, Россия ответственна,— гласит документ.— Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива (для того, чтобы это сделать.— “Ъ”). Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует».

Кремлеботы, учитесь; а то пишете по методичкам с парой лишних хромосом...

cypher 27 марта 2018 | 23:22

cypher: продолжу.

В презентации также указано, что Россия не предоставила Великобритании убедительных доказательств своей непричастности к инциденту. Вместо этого «к 18 марта мы (британские власти.— “Ъ”) насчитали около 30 параллельных попыток дезинформации», сообщается в документе.

Презентация опубликована на сайте “Ъ”. Она не сообщает практически никакой новой информации по сравнению с той, что была представлена британскими властями ранее. Единственное отличие — переквалификация статуса Москвы из «с высокой долей вероятности» виновной стороны на виновную «без малейшего сомнения».

Презентация была прведена 22 марта.
За минувшие дни о высылке российских дипломатов вслед за Великобританией объявили 25 стран, а также НАТО.
________
От себя лично.
Это называется словом РЕПУТАЦИЯ. Когда британцы что-то делают, им ВЕРЯТ. Даже если это чмошная презентация на 6 слайдах, а не натуральный танец "калинка".
МИДу РФ надо убиться о тейбл от своей профнепригодности.

jetsam 27 марта 2018 | 23:29

cypher: ну, положим, калинку в мини маша, как раз, исполняет лучше всех. что даже обидно.
калинку не трогайте.. ...

cypher 27 марта 2018 | 23:48

jetsam: в тот знаменательный день, когда танцевала Маша, был взорван Airbus-320 компании EgyptAir над Средиземным морем, только утром.
Даже если это и счесть за результативность танца, мы же вроде как не на стороне террористов?...

nikitin43 27 марта 2018 | 23:33

cypher: МИД не отчитался ещё по делу с аргентинским коксом и бандой вагнера .... сейчас вернутся дипы из штатов и растолкуют что и как.

bz88 27 марта 2018 | 23:17

Какие недалёкие комментарии гляжу . Набежали , опять ругаетесь, ну и сидите за своим занавесом.зачехлённые , и смотрите свои говноньюс. Нравится тащитесь, вы что думаете весь мир пальцем деланный.одни мы только чистые и пушистые.

zhnec07 27 марта 2018 | 23:20

Брифинг в прямой трансляции на ВВС... если это доказательства, то Тереза Мэй Мэрилин Монро...

putkaput001 27 марта 2018 | 23:20

А манька вот сомневается,уже опровержение на своей страничке в ФБ запасквилила.

hardbone 27 марта 2018 | 23:31

А что же постеснялись привести эти шесть позорных слайдиков то?
Такой смешной Великобритания (и в целом Запад) себя еще не выставляли. Убогая банда гопников. Главари выдумывают (уже не в первый раз) обвинения, шестерки подтявкивают.

jetsam 27 марта 2018 | 23:35

hardbone: ну вы даже одну аватарку постеснялись к себе прилепить.
а хотите аж 6 слайдов увидеть. не по сеньке шапка.

putkaput001 27 марта 2018 | 23:45

jetsam: этот hardbone у маньки под подолом прячется,оттуда и тявкает.

point3d 27 марта 2018 | 23:35

Уже и не видно разницы между расследованиями в Англии и России. Как нужно для господ так и расследуют и виновных нужных найдут. Удивительно как быстро стираются различия между пастухами портянок и либерастов.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

a_andrey_yrievich 27 марта 2018 | 23:47

Да и как сомневаться? " Весьма вероятно" - железобетонный аргумент...

zemljanka 27 марта 2018 | 23:51

Не дают празднично инагурироваться отцу несчастных народов...

rus095 27 марта 2018 | 23:53

и где доказательства? Или как всегда у нас есть доказательства,но мы вам их не покажем?

greeg1 28 марта 2018 | 00:01

МИД России давно превратился в бордель. И хозяйке этого борделя давно наплевать во сколько звезд по международным стандартам оценивается это заведение. Лишь бы девочек не калечили и клиенты платили. О репутации вообще речи быть не может. Но зато этот пробел с лихвой компенсируется аргентинским коксом.

ly4_sveta 28 марта 2018 | 00:01

Вражеский английский язык под запрет! )))

jidkov 28 марта 2018 | 00:02

...Россия из категории «с высокой долей вероятности» виновных переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Да не Россия вовсе, а клика параноидальных клептоманов, действующих от её имени...

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