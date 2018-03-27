// После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» родственники не могут найти 67 человек //

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следственный комитет предъявил обвинения пяти задержанным по делу о пожаре. Уголовное дело расследуется, в том числе, по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что СК ходатайствует об аресте технического директора компании-собственника здания, арендатора помещения, где предположительно был источник пожара, сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранника, который, как уверяет следствие, не включил систему оповещения, когда начался пожар.