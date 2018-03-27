После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» родственники не могут найти 67 человек
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Следственный комитет предъявил обвинения пяти задержанным по делу о пожаре. Уголовное дело расследуется, в том числе, по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что СК ходатайствует об аресте технического директора компании-собственника здания, арендатора помещения, где предположительно был источник пожара, сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранника, который, как уверяет следствие, не включил систему оповещения, когда начался пожар.
Комментарии13
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el_borz 27 марта 2018 | 23:07
Бедные люди..У меня вчера вся семья плакала смотря видео пожара, эти крики о помощи....
honduras_on_kolima 27 марта 2018 | 23:21
// После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» родственники не могут найти 67 человек //
Внимание, задачка.
Человек ушёл в ТРЦ повеселиться, и в это время в здании случился пожар, выгорело абсолютно всё.
Человек домой не вернулся.
Вопрос портянкам: где пропал человек?
В общем, к количеству уже опознанных и установленных можно смело прибавлять 67, и это будет нечто близкое к истине.
И это если бастрырня не врёт по привычке.
jidkov 27 марта 2018 | 23:29
honduras_on_kolima, призывать портянок к здравомыслию - занятие бесперспективное.
На службе они...
pit_heap 27 марта 2018 | 23:31
jidkov: рукопожатые креаклы не затруднились соврать о том что "родственники ищут 300 человек".Потому что вкоре выяснилось, что цифру они сознательно преувеличили на порядки.В Кемерове все знают друг друга и вранье легко русофобов легко открылось
kryymsdyk 27 марта 2018 | 23:36
pit_heap: более полмиллиона населения все знают друг друга? откуда вы лезете, твари?
jidkov 27 марта 2018 | 23:40
pit_heap, какой же сброд кремлёвский повар понабрал в в вашу артель, диву даёшься...
interim 27 марта 2018 | 23:19
64+67 = 131..
опять власти нагло врали, угрожая и затыкая рот свидетелям, которые говорили о сотнях жертв, как результат ублюдочного гос.управления.. итак, может и это новая официальная цифра такая же ложь и опять позже вынужденно увеличится вдвое?
pit_heap 27 марта 2018 | 23:34
interim: Ты еще количество мест в кинотеатре сложи с количеством собственных лайков в качестве доказательств и получишь неполживые цифры.
67 обращений и 64 обнаруженных тела.Тебе это сложно понять от желания соврать на пустом месте.Один из пропавших уже обнаружен как живой,поэтому завтра скажут про 66, но ты и эту цифру заплюсуй с остальными,для "убедительности"
jidkov 27 марта 2018 | 23:24
Ложь - основная скрепа властной вертикали. Снизу - и до заоблачных верхов...
malanoff 27 марта 2018 | 23:30
jidkov: А Тулеев вернулся ? Странно.
peresvet73 27 марта 2018 | 23:40
Путин приказал цифру больше не увеличивать. Кто не может найти, пусть ищут в другом месте! Нечего статистику портить!
hrzn877 27 марта 2018 | 23:46
А как насчёт ареста основного хозяина здания, который очень хорошо сэкономил на материалах и радостно потирает руки, подсчитывая доходы? Или он, конечно, вообще ни причём?
nikitin43 27 марта 2018 | 23:51
марго в Беслане долго толковала о 300 заложниках когда их было больше тысячи ... с этого и начал путен расею поднимать ...