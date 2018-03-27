Боинг «Москва – Новосибирск» задымился в аэропорту «Домодедово»

Это произошло перед вылетом, на взлётно-посадочной полосе, сообщает агентство «Интерфакс». Пассажиры эвакуированы по надувным трапам.

В то же время источник агентства ТАСС, сообщающий об аварийном выбросе надувных трапов, ничего не сообщает о задымлении. Он также говорит, что это произошло перед взлётом. Пострадавших нет.

В «Домодедово» временно не функционирует одна взлетная полоса.