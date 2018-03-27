Боинг «Москва – Новосибирск» задымился в аэропорту «Домодедово»
Это произошло перед вылетом, на взлётно-посадочной полосе, сообщает агентство «Интерфакс». Пассажиры эвакуированы по надувным трапам.
В то же время источник агентства ТАСС, сообщающий об аварийном выбросе надувных трапов, ничего не сообщает о задымлении. Он также говорит, что это произошло перед взлётом. Пострадавших нет.
В «Домодедово» временно не функционирует одна взлетная полоса.
Комментарии8
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homermp 27 марта 2018 | 22:53
Мы живем в самой прекрасной стране на свете и все остальные страны нам завидуют.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:55
Давай обнимемся у трапа - мы не увидимся уже-е..
Только в полете живут самолеты (Юрий Антонов)
aleksandr39 27 марта 2018 | 22:58
Не иначе опять англичане действуют .
aleksandr39 27 марта 2018 | 23:00
Что опять ??
mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 23:08
Всё дымится и горит накануне заступления нацдилера на пятый срок.
Как встретишь свой пятый срок, таким он и будет.
palmcoast___ 27 марта 2018 | 23:20
mikhail_spb_:
Гарант пацан реальный., и срок ему уже пора впаять реальный.
ed999 27 марта 2018 | 23:21
Россия -великая держава . Путин -основоположник многополярного мира.))))
andrang2 27 марта 2018 | 23:24
Подскажите, кто мразь?