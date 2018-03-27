Губернатор Подмосковья: Все 15 мусорных полигонов Московской области сейчас проходят процедуру активной дегазации

Все 15 мусорных полигонов Московской области сейчас проходят процедуру активной дегазации, заявил сегодня в эфире «Эха Москвы» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Губернатор добавил, что, к примеру, процедура рекультивации полигона «Ядрово» в Волоколамске, где местные жители продолжают жаловаться на запах со свалки, стоит порядка 120 – 140 миллионов рублей.