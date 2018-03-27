Z Архив новостей новости
5 3 6 582
Эксклюзив Эха 22:32, 27 марта 2018

Губернатор Подмосковья: Все 15 мусорных полигонов Московской области сейчас проходят процедуру активной дегазации

Все 15 мусорных полигонов Московской области сейчас проходят процедуру активной дегазации, заявил сегодня в эфире «Эха Москвы» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Губернатор добавил, что, к примеру, процедура рекультивации полигона «Ядрово» в Волоколамске, где местные жители продолжают жаловаться на запах со свалки, стоит порядка 120 – 140 миллионов рублей.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 27 марта 2018 | 22:44

Вот ведь сволочи эти проклятые гейвропейцы... На что только не пойдут, лишь бы унизить величие России и опорочить светлый лик Вождя всех униженных и оскорбленных.. !

"В самом центре Вены, стоит мусоросжигательный завод, который никак не портит ни воздух, ни городские виды. Построен он в 1992 году по проекту гениального австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Город нуждался в мусоросжигательном заводе, который не только сжигает значительную часть городского мусора (250 000т ежегодно), но и вырабатывает тепловую энергию для нескольких районов австрийской столицы — тепло, выделяемое от сжигания мусора идет на обогрев 107000 венских домов.
Так властям Вены удалось поймать сразу нескольких зайцев.
1. Обеспечить теплоснабжение района, расположив мусоросжигательный завод не за городом, а практически по соседству с жилыми домами, сэкономив на трубопроводах для подачи горячей воды.
2. Установив ультрасовременное оборудование по очистке дымовых газов, снизить до минимума выбросы диоксинов (менее 1 грамма в год).
3. Наконец, благодаря Хундертвассеру создать ещё одно место притяжения для туристов."

ltric 27 марта 2018 | 22:58

М-да, 120-140 лимонов. Откаты, похоже, стремительно растут.

(комментарий скрыт)

sadda 27 марта 2018 | 23:47

Понастроили путинские чинуши себе вилл и особняков, а на мусороперерабатывающие заводы денег у них нет. Мрази.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 437 6 7914 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 8832 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 268 6 26429 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 197 6 16744 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 211 6 18601 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 140 6 12543 24.03
Kистория, государство, мнения
Новости

Источник ТАСС: Очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем Гендиректор «Зимней вишни» заявила, что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно…

5 66 6 6445
Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Чернов заявил, что распространителей слухов о сотнях погибших надо наказать Выступая на стихийном митинге перед протестующими, чиновник сказал, что такие люди должны понести ответственность за клевету…

5 57 6 6047
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57228 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Новости

Президент Путин спустя почти двое суток после трагедии приехал в Кемерово Он встретился с местными жителями и пообещал им, что все виновные в пожаре в торговом центре будут наказаны…

5 79 6 8657
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9307 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6691 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 25796 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 116 6 14124 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 92 6 11553 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Новости

Владимир Путин объявил 28 марта днем траура в России Об этом сообщила пресс-служба Кремля…

5 170 6 21377

Популярное за неделю

Новости

В Кемерове несколько тысяч человек требуют на митинге отставки властей Они вышли к зданию областной администрации…

5 48 6 57000
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 92 6 171746 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 95 6 26333 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 313 6 397154 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 338 6 390942 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6825432
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3372010

Сегодня в эфире