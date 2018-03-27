Губернатор Подмосковья: Все 15 мусорных полигонов Московской области сейчас проходят процедуру активной дегазации
Все 15 мусорных полигонов Московской области сейчас проходят процедуру активной дегазации, заявил сегодня в эфире «Эха Москвы» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Губернатор добавил, что, к примеру, процедура рекультивации полигона «Ядрово» в Волоколамске, где местные жители продолжают жаловаться на запах со свалки, стоит порядка 120 – 140 миллионов рублей.
Комментарии3
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kottigr1 27 марта 2018 | 22:44
Вот ведь сволочи эти проклятые гейвропейцы... На что только не пойдут, лишь бы унизить величие России и опорочить светлый лик Вождя всех униженных и оскорбленных.. !
"В самом центре Вены, стоит мусоросжигательный завод, который никак не портит ни воздух, ни городские виды. Построен он в 1992 году по проекту гениального австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Город нуждался в мусоросжигательном заводе, который не только сжигает значительную часть городского мусора (250 000т ежегодно), но и вырабатывает тепловую энергию для нескольких районов австрийской столицы — тепло, выделяемое от сжигания мусора идет на обогрев 107000 венских домов.
Так властям Вены удалось поймать сразу нескольких зайцев.
1. Обеспечить теплоснабжение района, расположив мусоросжигательный завод не за городом, а практически по соседству с жилыми домами, сэкономив на трубопроводах для подачи горячей воды.
2. Установив ультрасовременное оборудование по очистке дымовых газов, снизить до минимума выбросы диоксинов (менее 1 грамма в год).
3. Наконец, благодаря Хундертвассеру создать ещё одно место притяжения для туристов."
ltric 27 марта 2018 | 22:58
М-да, 120-140 лимонов. Откаты, похоже, стремительно растут.
sadda 27 марта 2018 | 23:47
Понастроили путинские чинуши себе вилл и особняков, а на мусороперерабатывающие заводы денег у них нет. Мрази.