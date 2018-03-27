СК собирается оценить действия пранкера, сообщившего ложные данные о погибших в Кемерове
Следственный комитет собирается оценить действия пранкера, сообщившего ложные данные о погибших в Кемерове.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя не соответствующую действительности информации.
Как отмечает телеканал «Дождь», 25-го марта, в день пожара в торговом центре «Зимняя вишня», Вольнов опубликовал на своем Ютьюб-канале запись разговора с работниками морга.
Пранкер представлялся сотрудником МЧС, спрашивал, сколько свободных мест осталось, говорил, что в ближайшее время привезут еще 300 тел. На следующий день после пожара в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что власти скрывают реальные данные о погибших. Ссылаясь на знакомых, работающих в морге, люди писали о сотнях жертв.
По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека.
Комментарии40
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kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:36
Значит, цифры для них важны. Это как с явкой. Значит, врут.
kottigr1 27 марта 2018 | 22:40
kryymsdyk: Пусть сначала СК докажет, что цифры ложные...
64 официально заявленных + 85 пропавших без вести.. И это только данные от присутствовавших на площади родственников.. А ведь есть и те кто сломленный горем не пришел на митинг, есть приезжие не попавшие в списки..
Получается, что само СК лжет как и их переназначенный сивый мерин..
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:45
kottigr1: Два зала по 150 мест, все билеты проданы, детский мультик, закрыты снаружи на ключ. Провалились пол и потолок с 4 этажа на 3-й. сколько жертв?
ilich1971 27 марта 2018 | 22:59
kryymsdyk: откуда ты решил, что все билеты проданы? У тебя есть дети урод? Ты давно с ними в кино ходил клован?! На мультики ходят по пять человек в зал. Конечно таким уродам хочется , чтобы жертв было тысячи. Но даже смерть одного ребёнка трагедия. Захлопнись тварь бездушная!
kottigr1 27 марта 2018 | 23:02
ilich1971: Лжешь, как Путин.
sedoievgeniy 27 марта 2018 | 23:52
kottigr1: Опять Вас врунов поймали, я думал Вы умнее и честнее, печально видеть Ваше умственное убожество потерявшего от ненависти любые аналитические способности и способность мыслить, повторяете многократно как баран "Вы все лжете". Что с Крымом, что с выборами, что с погибшими на пожаре.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 23:03
ilich1971: ну да конечно... ты меня с ватой перепутала, шлюха. У меня память больше, чем на 5 минут.
palmcoast___ 27 марта 2018 | 23:06
ilich1971:
Цифра 64 была озвучена еще до того, как МЧС проник в здание и разобрал завалы, пока горело. Не кажется ли странным, что такого быть не может пока полностью не обследуют все площадя? Дебилы даже скрыть реальных сотен жертв не могут, догадавшись добавлять по пару человек в час для реальности. Хотя в чем разница, 64 или 264, душевный кремлевский подонок?
stan_7 27 марта 2018 | 23:45
palmcoast___: Разница в том, Саня, вторую цифру с маниакальным упорством толкаешь ты и вся ваша либерошобла. Отчего такое упорство? Вам хочется чтобы жертв оказалось больше? У вас задница дымится от напряжения, так вам этого хочется.
palmcoast___ 27 марта 2018 | 23:56
stan_7:
Всем честным людям хочется правды в такой трагический момент., неужели тебе и это нужно объяснять. А жертв нормальному человеку никогда не хочется, даже одной жертвы, тем более гибели массы народа на "ровном" казалось бы месте, как увеселительный центр. Но он оказался с замкнутыми наглухо входами и выходами и конечно же не стоило задыхающимся и горящим людям ждать помощи от МЧС, которая по своей подлюшной, трусливой, "работающей" на получении взяток и не имеющей спец средств оказывать такую помощь в момент трагедии. Деньги у кремлевских ушли на войны с соседями и на строительства мостов к чужим территориям..." Космонавты" хорошо оснащены доспехами и дубинами, зато. А спасение погибающих дело рук самих гибнущих, но и им этого не позволили сделать., оцепили здание ментами и не пустили родителей к детям..
zhnec07 27 марта 2018 | 23:33
ilich1971: да нет, он просто озвучил фейк хохлятского пранкера, на большее фантазии у этого шута опилочного не хватает...вы сами-то не ведитесь на такие глупости, берегите нервы...
indeezjoe 27 марта 2018 | 23:03
kryymsdyk: Врешь, ушастый...
Кинотеатр «Зимняя вишня» включает в себя три кинозала на 542 места:
ПЕРВЫЙ ЗАЛ - 256 мест
ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ЗАЛЫ - по 143 места
К моменту начала пожара в кинотеатре были задействованы все три зала.
В первом зале шел фильм «Тихоокеанский рубеж — 2». Судя по свидетельствам очевидцев, все зрители сумели покинуть зал.
Во второй зал, где шел анимационный фильм «Кролик Питер», согласно данным кеша Гугла, было продано 119 билетов. Люди покинули кинозал довольно организованно через главную дверь.
В третьем зале, где шел мультфильм «Шерлок Гномз», согласно данным, которые есть в кеше Гугла, был продан 41 билет. Этот зал оказался заблокированным, спастись оттуда никому не удалось.
Официальные данные: 64 погибших, из них 41 ребенок.
Так что ты, ушастая ходорковская прокладка, тупо врешь!
kryymsdyk 27 марта 2018 | 23:06
indeezjoe: Ну да конечно, а тех, кто не согласен, Бострыкин увезет в лес))))
kryymsdyk 27 марта 2018 | 23:10
indeezjoe: а пропавшие без вести где-то гуляют 2 дня, чтобы пошутить над родителями? а потом такие упс! папа-мама вот и мы? ну ты и тварь
s_a_n_d_r_a 27 марта 2018 | 23:17
indeezjoe:
Не ври. Очевидцы говорят, что из трех ДВА зала были заперты снаружи! Из первого люди успели выбежать.
zhnec07 27 марта 2018 | 23:28
indeezjoe: это штатный провокатор, так же как и еще пара местных утюгов, не обращайте внимания...
s_a_n_d_r_a 27 марта 2018 | 23:15
kottigr1:
+ 7(!) экскурсионных автобусов с детьми из поселков и деревень и один из Томска. Может, их родственники еще не добрались в Кемерово.
stan_7 27 марта 2018 | 23:38
s_a_n_d_r_a: Послушай, девочка, тебе очень хочется, что бы погибших детей оказалось больше? А совесть твоя ничего тебе не говорит? Она у тебя есть вообще?
s_a_n_d_r_a 27 марта 2018 | 23:56
stan_7:
Врать не надо. От того, что занизят количество погибших детей, они не воскреснут! Понял?
natalia2108 28 марта 2018 | 00:00
stan_7: Что за наезд? Здесь свободный обмен мнениями .Если есть, что сказать по существу, говори, но мне, лично, тоже странна зацикленность на 64 погибших.Как только ночью в Кемерове появился Песков перестали делать оговорку "по предварительным данным".
piterjanis 27 марта 2018 | 22:42
да что можно сделать с укрозомби?
blahovdav 27 марта 2018 | 22:47
piterjanis: да что можно сделать с укрозомби?/// Путлеровская свинка не подскажет, причем здесь украинцы и в чем они зомби??? В том, что мы считаем, что Крым аннексирован??? Тогда и сукосталин зомби, раз считал, что сукогитлер плохой и напал на СССР??
varangian2011 27 марта 2018 | 22:58
blahovdav: Да ты послушай этого укросвидомого пранкера. Как он в своих пранках дурачится и стебется над трагедией где погибли десятки детей. Можно не любить российскую власть, можно не любить русский народ, но потешаться над смертями трагически погибших детей, это скотство и подлость последнего уровня. Я думаю что все кто слышал "пранки" этого "пранкера" Вольнова, получат удовлетворение если российские спецслужбы достанут это животное, не достойное называться человеком.
donnarosadalvadores 27 марта 2018 | 23:27
varangian2011: Презираю путина и русский народ (вату, только вату) за терпение... Однако полностью согласна. Поведение пранкера за гранью морали. Ганьба!
piterjanis 27 марта 2018 | 22:58
blahovdav: да ты видать совсем дурачок-укрозомби
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:51
piterjanis: показать им боенг 800 метров длиной на фотошопе однакоздравствуйте, подсунуть им испанского диспетчера
indeezjoe 27 марта 2018 | 22:42
Пусть заодно оценит действия тех, кто радостно начал распространять эти фейки, в т.ч. "Эхо Москвы"
:-))
Для справки: под псевдонимом «Евгений Вольнов» скрывается некто Никита Андреевич Кувиков, родившийся 4 ноября 1986 года в Донецке.
Как оказалось, Вольнова (Кувикова) связывает с российской либерально-оппозиционно-националистической тусовкой очень многое. Так в сентябре 2016 года Вольнов совместно с оппо-блогером Алексеем Навальным, партнёром Навального и политконсультантом Ксении Собчак Станиславом Белковским и националистом Дмитрием Демушкиным участвовал в совместной рекламной кампании по выборам в Госдуму другого националиста Вячеслава Мальцева. Мальцев шел от партии «Парнас» Михаила Касьянова.
Также Вольнова (Кувикова) связывают давние теплые отношения с партией «Парнас», и в том числе с её давними активистами Михаилом Касьяновым, Ильей Яшиным, Натальей Пелевиной, Андреем Зубовым и многими другими. Кроме «Парнаса» Вольнов поддерживает контакты с окружением Алексея Навального (кстати, одним из первых распространившим фейк о трехстах погибших в Кемерово), в том числе, по информации из близкого круга Навального, непосредственно с главой штаба Леонидом Волковым. Именно с ним согласовывалась возможность совместного с Навальным участия в предвыборной кампании Мальцева.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:43
indeezjoe: а кто принял в эксплуатацию ТРЦ без пожарной защиты? Тоже он?
vulgaris_liberal 27 марта 2018 | 22:58
indeezjoe: На фоне голубого сброда из секты любителей навального этот вольнов еще не таким уж отбросом выглядит
fedor_v_glaz 27 марта 2018 | 22:50
Сильный ход - свалить всё на пранкера. И тем всё замылить. Всю правду. Подонки.
abuvgrobu 27 марта 2018 | 22:54
Стройный Евгеша просто не в курсе, что у нас не все культурные, могут и его маме на чистой мове позвонить и пригласить в морг на опознание Евгеши, пока тельце пытается симку разблокировать.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:57
abuvgrobu: нашли виновного в кемеровской трагедии! ура!
komandarm___68 27 марта 2018 | 22:59
Тут не оценивать, тут свежевать надо эту гнусную свинью )
natalyas 27 марта 2018 | 23:03
Украинский пранкер — это плохо, а российские— хорошо?
fedor55 27 марта 2018 | 23:08
Да Вольнову похуй на СК, он живет на Украине и оттуда его не достать
natayak 27 марта 2018 | 23:23
Говоря же о десятках пропавших. Все же понимают, что они нигде не прячутся
zhnec07 27 марта 2018 | 23:23
Да не надо никого и ничего оценивать, его САМО достанет и скоро...
ed999 27 марта 2018 | 23:26
Ааааа...мы обиделись....а когда наши пранкеры на прямом эфире издевались над украинскими чиновниками в темах войны на Донбассе, нам очень нравилось,да?
donnarosadalvadores 27 марта 2018 | 23:37
Этот пранкер может быть тысячу раз прав со своей политической правдой. НО! Есть время и место для такой правды. Ему не хватило элементарного чувства такта и милосердия. Поверьте, украинцы также скорбят вместе с вами. Мы тоже родители.
yasnovilyashi 27 марта 2018 | 23:49
fedor_v_glaz
27 марта 2018 | 22:50
Сильный ход - свалить всё на пранкера. И тем всё замылить. Всю правду. Подонки.
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Меня больше поразили поступки одной кремляди, которая извинялась за погибших не перед людьми, а перед Путиным и второй кремляди, которая хотела стать на колени, в то время когда Путин поднял всю страну с этих самых колен. Что касается количества погибших, то брешут, не приходя в сознание. Сегодня это даже трепливый клоун Жирик, выступая перед своими фашистами косвенно признал.