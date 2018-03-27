В бюджетные учреждения Петербурга сегодня были разосланы письма об официальной акции памяти погибших в Кемерове
Как сообщает интернет-издание «Бумага», руководителей просили рассказать сотрудникам о мероприятии и «не препятствовать», если работники захотят пойти на акцию на Дворцовой площади в шесть часов вечера.
Чиновники сегодня организовали места для проявления скорби во многих регионах, однако в целом ряде городов, в том числе в Петербурге и Москве, горожане собрались на альтернативных площадках, на несогласованные с чиновниками мероприятия, чтобы без официальных церемоний почтить память 64 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Комментарии9
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budweiser23 27 марта 2018 | 22:36
Страна ложных имитаций по смертельным ценам...
kottigr1 27 марта 2018 | 22:37
budweiser23:
Плакали по инструкции ?
meister_luvin 27 марта 2018 | 23:29
kottigr1:
а то придут и будут "не так скорбеть", как нужно чиновникам
askol2016 27 марта 2018 | 23:37
kottigr1: А кто не будет плакать, будет уволен
kompricikos 27 марта 2018 | 22:54
budweiser23: все эти " мероприятия" для того ,чтобы сплотиться сами знаете вокруг кого
grishakras 27 марта 2018 | 22:45
Распределители наших налогов сказали бюджетникам, что не отдадут им наши налоги, если они ослушаются. Какие то сказки из детства про разных гнусов. Власть - это гнус , сидящий на шее налогоплательщиков.
mikhail_spb_ 27 марта 2018 | 23:10
Видимо, скоро россиянам будет позволено проявлять радость или скорбь только в специально отведённых для этого местах и только по команде начальничков?
meister_luvin 27 марта 2018 | 23:32
mikhail_spb_: mikhail_spb_:
Оруэлл 2.0: 5-минутки ненависти. 5-минутки скорби, 5-минутки радости
amrigo 27 марта 2018 | 23:21
Чекисты как всегда пляшут на костях в надежде повысить рейтинг царя.