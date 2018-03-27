В бюджетные учреждения Петербурга сегодня были разосланы письма об официальной акции памяти погибших в Кемерове

Как сообщает интернет-издание «Бумага», руководителей просили рассказать сотрудникам о мероприятии и «не препятствовать», если работники захотят пойти на акцию на Дворцовой площади в шесть часов вечера.

Чиновники сегодня организовали места для проявления скорби во многих регионах, однако в целом ряде городов, в том числе в Петербурге и Москве, горожане собрались на альтернативных площадках, на несогласованные с чиновниками мероприятия, чтобы без официальных церемоний почтить память 64 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».