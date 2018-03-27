Сборная России проиграла в Петербурге команде Франции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира

После провального матча с бразильцами Станислав Черчесов сделал одну вынужденную и четыре плановые замены, но игра сложилась почти также, как и пятничная встреча, возможно чуть лучше. Неплохой первый тайм за исключением эпизода, в котором Киллиан Мбаппе ловко обвел Романа Нойштедтера и открыл счет. В конце встречи ту же самую сцену те же персонажи разыграли еще раз. И Мбаппе забил свой второй гол и снова обыгранным оказался Нойштедтер. Это случилось уже после того, как еще одна французская звезда Поль Погба нанес изумительный по красоте и точности удар со штрафного, а затем и россияне разыграли отменную комбинацию с точной передачей Смольникова и завершением Смолова. 1-3. В целом получилось чуть лучше, чем с Бразилией, однако осталось ощущение, что Франция могла в любой момент прибавить, а вот Россия вряд ли.

До чемпионата мира сборная России проведет еще два матча. 30 мая с командой Австрии и 5 июня — с Турцией.