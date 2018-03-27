Сборная России проиграла в Петербурге команде Франции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира
После провального матча с бразильцами Станислав Черчесов сделал одну вынужденную и четыре плановые замены, но игра сложилась почти также, как и пятничная встреча, возможно чуть лучше. Неплохой первый тайм за исключением эпизода, в котором Киллиан Мбаппе ловко обвел Романа Нойштедтера и открыл счет. В конце встречи ту же самую сцену те же персонажи разыграли еще раз. И Мбаппе забил свой второй гол и снова обыгранным оказался Нойштедтер. Это случилось уже после того, как еще одна французская звезда Поль Погба нанес изумительный по красоте и точности удар со штрафного, а затем и россияне разыграли отменную комбинацию с точной передачей Смольникова и завершением Смолова. 1-3. В целом получилось чуть лучше, чем с Бразилией, однако осталось ощущение, что Франция могла в любой момент прибавить, а вот Россия вряд ли.
До чемпионата мира сборная России проведет еще два матча. 30 мая с командой Австрии и 5 июня — с Турцией.
Комментарии8
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bz88 27 марта 2018 | 22:11
на чемпионате максимум сборной выход из группы.......
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:12
Просра
kottigr1 27 марта 2018 | 22:31
kryymsdyk: Давно пора российскому спорту, отойти от прежних стереотипов и делать основной уклон не в игру в футбол, а в лапту.. Там мы всех пиндлсов и европейцев порвем как "Тузик грелку".. !
brocer 27 марта 2018 | 22:17
В РФ футбол нужен ток для распила народных денег. А фанаты, для распила фанатских+бюджетных денег. Не страна а пилорама. ПЗЦ.
el_borz 27 марта 2018 | 22:26
Щас вылезет бот аслов и скажет, что игра нашей сборной ему очень понравилась., смотрелись достойно, просто невезуха и все.
А потом эта мудила перейдет так плавненько на тему политики и добавит в конце, что ВАЩЕ ХОХЛЫ НА НАШЕМ МЕСТЕ ФРАНЦУЗАМ ПРОСРАЛИ БЫ СО СЧЕТОМ 0:10.
Вот же пидарюга!
Вы согласны со мной господа пользователи Эхо Москвы?
brocer 27 марта 2018 | 22:28
el_borz: У каждого своя работа. Некоторые и в рот берут. Что с них взять?
lion64___3 27 марта 2018 | 22:22
Лучше не иметь вовсе сборной по футболу, чем иметь такое дорогое говно.
ura_123 27 марта 2018 | 22:24
lion64___3: Дай-ка я тебе плюсану!