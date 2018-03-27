Жители более чем 20-ти городов России вышли сегодня на стихийные акции памяти жертв пожара в Кемерове
Во многих регионах власти организовали места для проявления скорби, такая площадка появилась и на Манежной площади в Москве, однако в целом ряде городов люди вышли на несогласованные с чиновниками мероприятия, чтобы без официальных церемоний почтить память погибших. Жители столицы пришли на Пушкинскую площадь. Там этим вечером собрались несколько тысяч человек. Многие принесли цветы, свечи, игрушки. В интервью нашему корреспонденту участники акции говорили, что возмущены действиями властей и, что трагедия не должна повториться.
Добавим, что самый масштабный стихийный митинг сегодня прошел в Кемерове. Он продолжался 11 часов. Местные жители требовали прозрачного расследования случившегося и отставки местных властей.
Комментарии4
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tks 27 марта 2018 | 22:09
Двоескорбие...
Это конец. Ленин и Сталин убили в народе Совесть.
А Путин убил в людях Душу. Довершил дело Упырей.
Остались единицы, но вся надежда только на то, что всё же не считанные единицы...
patrik04 27 марта 2018 | 22:18
В интервью нашему корреспонденту участники акции говорили, что возмущены действиями властей и, что трагедия не должна повториться...
Интересно, хотя бы один из сторонников Алексея Навального, которых можно причислить к порядочным людям, скажет в адрес Сисяня 20!8, что не надо было использовать кемеровскую трагедию в соперничестве с Ксюшей Собчак? Что это не по русски?
ura_123 27 марта 2018 | 22:16
А жители 20 городов не думали о том что пора брать власть в свои руки?
ЗЫ: это ведь не призыв к сепаратизму,а только к самоопределению,ежели чё.
max3446 27 марта 2018 | 22:34
сегодня оппозиция умерла окончательно. Радостно хихикая использовать трагедию для своих меркантильных интеремов... это днищенское дно. Причем организатор акции четко сказала - без лозунгов, почтить память собираемся. Но приперся ничтожество навральный и начал свою политическую фигню нести. Мразь и тварь он. Таким как он не место в обществе! Пошел вон мерзский мутант с 46 размером ноги!