Жители более чем 20-ти городов России вышли сегодня на стихийные акции памяти жертв пожара в Кемерове

Во многих регионах власти организовали места для проявления скорби, такая площадка появилась и на Манежной площади в Москве, однако в целом ряде городов люди вышли на несогласованные с чиновниками мероприятия, чтобы без официальных церемоний почтить память погибших. Жители столицы пришли на Пушкинскую площадь. Там этим вечером собрались несколько тысяч человек. Многие принесли цветы, свечи, игрушки. В интервью нашему корреспонденту участники акции говорили, что возмущены действиями властей и, что трагедия не должна повториться.



Добавим, что самый масштабный стихийный митинг сегодня прошел в Кемерове. Он продолжался 11 часов. Местные жители требовали прозрачного расследования случившегося и отставки местных властей.