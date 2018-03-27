СК предъявил обвинения 5-ым задержанным по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
Следственный комитет предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее она рассказала, что фигурантами дела стали руководитель и сотрудник компании, занимавшиеся облуживанием пожранной сигнализации, охранник, которого обвиняют в том, что он отключил систему оповещения, когда начался пожар, а также технический директор компании— собственника здания. Кроме того, в деле фигурирует управляющая торговым центром Надежда Судденок. Сегодня в суде она заявила, что считает причиной пожара поджог.
Надежде Судденок сейчас горзадо проще объявить виновными в гибели людей кавказцев или цыган, чем признать свою вину, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Орхан Джемаль.
Напомним, жертвами пожара в Кемерове, по официальным данным, стали 64 человека.
Комментарии22
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kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:05
Тёточка Судденок-единоросска главное усвоила из опыта Гитлера.
pusto1 27 марта 2018 | 22:13
kryymsdyk: это что она могла усвоить из опыта фюрера? Версия кстати очень правдоподобна, но не цыгане и кавказцы здесь суть
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:17
pusto1: чё-чё, вешай всё на инородцев, разжигай, спасай свою ж...
pusto1 27 марта 2018 | 22:18
kryymsdyk: запомните три буквы KDV
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:20
pusto1: чёй-то?
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:22
kryymsdyk: ну контора Штенгеля, а он чё? просто деньги вложил. Если вам банк дал денег на авто, а вы кого-то задавили, виноват банк?
pusto1 27 марта 2018 | 22:25
kryymsdyk: А то что плитка темного шоколада от KDV в розницу стоит 32 рубля
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:27
pusto1: 46, но это пластмассовая отрава Яшкино. Не надо покупать. Люди знают, что шоколад столько не может стоить (какао импортозамещение не грозит)
kottigr1 27 марта 2018 | 22:18
pusto1: Точно ! Кавказцы и цыгане прокрались в стройные ряды "Единоросов", внедрили своих агентов в Администрацию и МЧС, те подмахнули не глядя разрешения на эксплуатацию ТЦ, который вообще не должен был работать..
На что только не пойдут проклятые инородцы, лишь бы опорочить светлый лик Вождя всех униженных и оскорбленных.. !
pusto1 27 марта 2018 | 22:20
kottigr1: мозгов как у Чебурашки :)
popov_m 27 марта 2018 | 22:12
Стрелочники, стрелочники...!!!
jetsam 27 марта 2018 | 22:14
нэвэрю.
извините, но после обвинения летчика волошина - нэвэрю СК ни на йоту.
ни карлос ни распяьтый мальчик - не заставят меня поверить СК.
nnikolay 27 марта 2018 | 22:19
Можно растерзать тех, кто будет признан виновным в трагедии в Кемерово, можно нести кучи цветов к стихийным мемориалам. Но гораздо труднее, например, добиться, чтобы в Москве во дворах хамы не парковали свои лимузины на местах, предназначенных для пожарных машин.
Прямо сейчас практически все эти места и подъезды для транспорта МЧС заблокированы. И что делать? Эвакуировать эти тысячи авто? Так ведь "народ возмутится", ибо "у нас не 37-й год". И из-за чего это делать? Из-за гипотетической возможности пожара в каком-нибудь жилом доме и гипотетической невозможности к нему подъехать?
Каким "ста следователям" сейчас позвонить, чтобы они приехали и навели порядок в городских дворах?
Вот так и принимаются решения, вернее, отдаётся предпочтение бездействию: "Авось, не сгорит, а если сгорит, то потом покараем, а сейчас, заранее, чего шуметь?"
jetsam 27 марта 2018 | 22:24
nnikolay: те люди, что ставят лимузины и просто тазики - они конечно не местные и тупые? живут они в другом месте? если загорится они будут в майами? нееет?????????? а тогда к чему риторическое обращение?
проф.преображенский доказал - разруха в головах - СВОИХ головах. вот эти головы и есть зло. не продажные пожарники. а простые обыватели.
nnikolay 27 марта 2018 | 22:31
jetsam:
Я про это и говорю. В данном случае виноваты все. За одной стритрейсершей уже больше года гоняются. Пока она кого-нибудь не убьёт. Сейчас либеральничают, а потом будут причитать.
Или ещё больнее пример: в Северной Осетии в девяностые чуть ли не каждый мог похвалиться незарегистрированным оружием. И чего потом было предъявлять претензии милиции, которая "не задержала вооружённых бандитов"?
Все виноваты, все...
jetsam 27 марта 2018 | 22:35
nnikolay: именно. надо начинать с себя.
не "власть виновата", "а я виноват, что выбрал такую мерзкую власть"
shotabich Дмитрий Зотиков 27 марта 2018 | 22:22
Путин на совещании в Кемерово пообещал найти все звенья цепи, причастных к трагедии в ТЦ. Многие из звеньев присутствовали на этом совещании.
konformist 27 марта 2018 | 22:24
а почему не задержали ведущих эфира Эха, которые выпускали в народ враньё про сотни погибших?
kottigr1 27 марта 2018 | 22:28
konformist: Разве кто-то доказал, что погибших было не сотни.. ?
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:28
konformist: а потому что они доносят информацию
nnikolay 27 марта 2018 | 22:34
konformist:
Вы правы. Но у нас предпочтут обсуждать того безумного "украинского пранкера" и бандеровцев в Киеве. А у самих "бандеровцы" не сходят с трибун центральных СМИ.
mihail_miheev Михаил Михеев 27 марта 2018 | 22:35
А почему в этом списке нет главного владельца сгоревшего ТЦ Денис Штенгелов? Или у нас миллиардеры неприкосновенны?