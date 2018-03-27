СК предъявил обвинения 5-ым задержанным по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее она рассказала, что фигурантами дела стали руководитель и сотрудник компании, занимавшиеся облуживанием пожранной сигнализации, охранник, которого обвиняют в том, что он отключил систему оповещения, когда начался пожар, а также технический директор компании— собственника здания. Кроме того, в деле фигурирует управляющая торговым центром Надежда Судденок. Сегодня в суде она заявила, что считает причиной пожара поджог.

Надежде Судденок сейчас горзадо проще объявить виновными в гибели людей кавказцев или цыган, чем признать свою вину, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Орхан Джемаль.

Напомним, жертвами пожара в Кемерове, по официальным данным, стали 64 человека.