Губернатор МО Воробьев заявил, что ничего не знает о программе переработки и утилизации отходов, созданной при Шойгу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, ничего не знает о дорожной карте по переработке и утилизации отходов в Подмосковье, созданной в период, когда область возглавлял Сергей Шойгу.

«Я о такой программе в первый раз слышу от вас», — сказал А.Воробьев, отвечая на вопрос журналиста радиостанции о том, почему от этой реализации этой программы отказались.

«Я не понял, для чего Вы меня сталкиваете с Шойгу. Я не помню, чтобы была тем более реализована такая программа. Я Вам напомню, то Сергей Кужугетович был на позиции губернатора всего пять месяцев. За 5 месяцев невозможно создать или реализовать какую-либо программу», — отметил губернатор.

Концепция, одобренная высшим собранием Московской области во главе с С.Шойгу, предполагала поэтапное закрытие полигонов и создание экологических технопарков по переработке разных видов отходов. Сообщается, что движение по этой дорожной карте было остановлено с назначением Андрея Воробьева на должность исполняющего обязанности губернатора Московской области.