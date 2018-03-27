Губернатор МО Воробьев заявил, что ничего не знает о программе переработки и утилизации отходов, созданной при Шойгу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, ничего не знает о дорожной карте по переработке и утилизации отходов в Подмосковье, созданной в период, когда область возглавлял Сергей Шойгу.
«Я о такой программе в первый раз слышу от вас», — сказал А.Воробьев, отвечая на вопрос журналиста радиостанции о том, почему от этой реализации этой программы отказались.
«Я не понял, для чего Вы меня сталкиваете с Шойгу. Я не помню, чтобы была тем более реализована такая программа. Я Вам напомню, то Сергей Кужугетович был на позиции губернатора всего пять месяцев. За 5 месяцев невозможно создать или реализовать какую-либо программу», — отметил губернатор.
Концепция, одобренная высшим собранием Московской области во главе с С.Шойгу, предполагала поэтапное закрытие полигонов и создание экологических технопарков по переработке разных видов отходов. Сообщается, что движение по этой дорожной карте было остановлено с назначением Андрея Воробьева на должность исполняющего обязанности губернатора Московской области.
Комментарии6
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efilika 27 марта 2018 | 22:04
о как. Да, в принципе, без разницы, что делал Шойгу. Кто сейчас губернатор? Вот и что ты собираешься с этим делать?
murad_manapov 27 марта 2018 | 22:04
не знает, потому что это военная тайна.
yurhip 27 марта 2018 | 22:15
Страшно даже не то, что у них никто ничего не знает, а то, что они и не хотят ничего знать
shmuel63 27 марта 2018 | 22:16
"...программе переработки и утилизации отходов, созданной при Шойгу" - есть такая программа. Только не в Подмосковье, а в Сирии. Называется - "Высокотехнолоичная утилизация вагнеровцев с помощью стратетических бомбардировщиков В-52"
world_nail 27 марта 2018 | 22:17
"Коселек-коселек... Какой коселек? Нету у вас методов против Кости Сапрыкина"
nf5096004 27 марта 2018 | 22:28
И этот ничего не знает. Потрясающие у нас руководители в стране. Президент каждый раз удивляется, ай, Немцова убили, ай, пожар почему-то приключился, управляющий ТЦ не в курсе, что проблемы с пожарной безопасностью на вверенном ему предприятии, а губернатору МО не доложил предыдущий губернатор о своей концепции. Как хорошо , спокойно им живется, так и до ста лет "руководить" можно.