Губернатор Московской области: Дегазация полигона «Воловичи» в Коломне практически завершена
Работы по дегазации полигона «Воловичи» в Коломне практически завершены. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В Коломне идет активная стадия дегазации, этим объясняется запах, который чувствуют местные жители. Я в курсе происходящих там мероприятий. Мы, по сути, уже завершаем работу на этом полигоне», — рассказал он.
Как отметил А.Воробьев, вскоре вместо этого там начнет работу другой полигон. «Жители попросили, и рядом полигона не будет, поэтому новый современный полигон будет в другом месте, в Коломенском городском округе, чтобы не беспокоить людей», — заключил он.
Комментарии1
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alehan11174 27 марта 2018 | 21:46
первые в России, кто привлек и применил самые современные немецкие и другие европейские технологии по дегазации
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мля... слова то какие:))) о чем он вообще, этот друг шойгу? единственное, чтто понял, что даже собственное дерьмо в путираше убирают с помощью немецких технологий...встали с колен:))))