Губернатор Московской области: Дегазация полигона «Воловичи» в Коломне практически завершена

Работы по дегазации полигона «Воловичи» в Коломне практически завершены. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Коломне идет активная стадия дегазации, этим объясняется запах, который чувствуют местные жители. Я в курсе происходящих там мероприятий. Мы, по сути, уже завершаем работу на этом полигоне», — рассказал он.

Как отметил А.Воробьев, вскоре вместо этого там начнет работу другой полигон. «Жители попросили, и рядом полигона не будет, поэтому новый современный полигон будет в другом месте, в Коломенском городском округе, чтобы не беспокоить людей», — заключил он.