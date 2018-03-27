Правительство России отказалось поддержать законопроект о частных военных компаниях

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В отзыве на законопроект говорится, что 13 стать Конституции запрещает общественные объединения, деятельность которых направлена на создание вооружённых формирований. О подготовке законопроекта стало известно в начале года. Авторами стали справедливоросы Сергей Миронов и Михаил Емельянов.