Правительство России отказалось поддержать законопроект о частных военных компаниях
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В отзыве на законопроект говорится, что 13 стать Конституции запрещает общественные объединения, деятельность которых направлена на создание вооружённых формирований. О подготовке законопроекта стало известно в начале года. Авторами стали справедливоросы Сергей Миронов и Михаил Емельянов.
Комментарии9
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brocer 27 марта 2018 | 21:38
Это просто чтоб не платить при ранении или смерти. Экономят на баранах. И генофонд улучшать пытаются (наверное неосознанно).
post_v 27 марта 2018 | 21:53
"А если что не так - не наше дело,
как говорится, родина велела..."
(Булат Окуджава)
kdv75 27 марта 2018 | 21:57
post_v: brocer: ЧВК (Частная военная компания) к государству какое отношение имеет? Туда по призыву за уши тянут?
vladimir1967 27 марта 2018 | 21:58
родина тебе этого никогда не забудет, сынок, но при случае не простит.
nds 27 марта 2018 | 22:03
Но ведь эти ЧВК уже существуют. Противозаконно. И какие будут дальнейшие шаги? Бойцов Вагнера опять велят называть трактористами в отпуске?
jidkov 27 марта 2018 | 22:06
nds, эта ЧВК- кого надо ЧВК...
polit_person 27 марта 2018 | 22:13
nds: Они существуют, но зарегистрированы не в России. Тогда нужен закон не о легализации ЧВК в России, а о разрешении российским гражданам служить в иностранных ЧВК и конкретно определить список этих ЧВК.
nds 27 марта 2018 | 22:27
polit_person: Что значит "зарегистрированы не в России"? У нас в Петербурге на Обводном канале лично видела большую привлекательную вывеску "ЧВК "Вежливые люди"". В Интернете есть ее адрес, ИНН и прочие приблуды.
murad_manapov 27 марта 2018 | 22:07
на территории рф нельзя, но они же не здесь воюют. за пределами рф можно.