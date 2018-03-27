НАТО на треть сократило российское представительство в альянсе из-за дела об отравлении Скрипаля
НАТО на треть сократило российское представительство в альянсе из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Максимальная численность уменьшается на 10 человек. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. По подсчетам BBC, на сегодняшний день 27 стран из-за дела Скрипаля решили выслать российских дипломатов. Это решение затронет 150 человек.
Комментарии25
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nirso 27 марта 2018 | 21:38
Страны очень вероятного военного противника
России ведут себя соответсвующее, т.е. именно
как противник, рассматривающий русских через
прицел.
Вот только думаю, что им всем сильно не понравится,
когда русские вынуждены будут действовать жёстко -
внимательно и тщательно определяя цели
и средства для гарантированного уничтожения
противной стороны в Европе и США.
malanoff 27 марта 2018 | 21:42
nirso: У них там в Европе на треть подглядывающих и подслушивающих сократили . Может и в нашей консерватории всем подглядывающим членам на треть пообрезать ?
etofeasko 27 марта 2018 | 22:29
Лондон не предоставил своим партнерам доказательств в деле расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Эту информацию подтвердили послы иностранных государств, посетившие специальный брифинг в российской дипмиссии в Великобритании, сообщили агентству РИА Новости в посольстве.
Прикольно. Доказательства засекречены навсегда?
nikitin43 27 марта 2018 | 21:46
nirso: они же поджигают детей , сбивают самолёты и топят дровами " Кузю " и сбрасывали самолёты с него.
kdv75 27 марта 2018 | 21:50
nikitin43: Так чего же они вошкаются. Раз уж мы такие мы и сами себя "потопим"
idruker 27 марта 2018 | 21:58
nirso: Вероятный противник не воюет с россиянами. Он воюет с узурпаторами власти в России. Да и то только в ответ на фактическое объявление войны, когда российские бандиты при власти де факто создали casus belli, распылив ОМП на улицах европы, от которого пострадали десятки людей.
detul 27 марта 2018 | 22:27
idruker: Но британцы, наученные опытом Пауэлла, показывают пробирку с этим ОМП исключительно из под полы ...
kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:03
nirso: русские бегут при пожаре впереди женщин и детей, расталкивая и топча.
komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 21:40
хорошо что это происходит. маски сброшены. теперь только дегенераты (медицинский термин) думают что ЕС с США и НАТО нам не враги.
nikitin43 27 марта 2018 | 21:49
komiccap_nkvd: это ты , путен ?
ospa82 27 марта 2018 | 22:35
nikitin43: Он не Путин, он-подавнивающий тролль на договоре.
solonko 27 марта 2018 | 21:51
komiccap_nkvd: Гитлеровская Германия в своё время тоже себе массу врагов в Америке и Европе нажили. Для всех плохо кончилось, но хуже всего - для Германии. История повторятся, правда теперь больше в виде фарса.
rus095 27 марта 2018 | 21:59
solonko: Конечно в виде фарса- вон США против малюсенькой КНДР зассало воевать,имея только предположения ,что у КНДР есть одна или две ракеты,способных долететь до США. А у России этих ракет в тысячи раз больше- поэтому собака пиндосовская лает- а караван идет куда ему надо. Вон сегодня немцы кинули подляну и США и прибалтике и Польше и хохлам. Германия официально разрешила строительство "Северного потока 2" в своих водах.
belfor2 27 марта 2018 | 22:07
rus095: Rus-rus----usrus!
naivnyk 27 марта 2018 | 21:48
А кому важнее сотрудничать? НАТО или России? Нам вроде бы с НАТО всё понятно...
detul 27 марта 2018 | 21:50
То есть руководство НАТО полагает, что оставшихся сотрудников хватит для полноценного поддержания контактов? Ну флаг им в руки. Пусть только не расстраиваются, если кто-то кому-то не успеет что-то сообщить ...
alexandr_l 27 марта 2018 | 21:57
detul: Пусть только не расстраиваются, если кто-то кому-то не успеет что-то сообщить ...
Да, не успеет сказать - "Передайте государю, что англичане ружья кирпичом не чистят" (с)
detul 27 марта 2018 | 22:22
alexandr_l: Это не страшно. Страшно будет если не успеет сказать - они хотят бомбить Дамаск ....
lavrfedotovich2_0 27 марта 2018 | 22:03
detul: учитывая, что миссия россии при нато одна из самых многочисленных, то да, никаких последствий это иметь не будет.
detul 27 марта 2018 | 22:16
lavrfedotovich2_0: Точно 7 А сколько народу останется в миссии НАТО в Москве? Или НАТО как петух, который слышит только себя?
kdv75 27 марта 2018 | 21:53
НАТО на треть сократило российское представительство в альянсе
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две трети российского представительства ешё в альянсе!
Разведчики или предатели?
rus095 27 марта 2018 | 21:54
Надо всех представителей убрать из НАТО. Заодно послать ко все чертям все эти ЕСПЧ и Гаагу,
holic 27 марта 2018 | 22:00
Вызывает антирес
Ваш целительный процесс.
Как у вас Ху@лa сношают:
С вазелином али без?
Т. Мэй: Йес!
(с) почти Филатов
davi__koloradov 27 марта 2018 | 22:25
Путиноидов-"неизгоев" гонят поганой метлой отовсюду.
fresh_breeze 27 марта 2018 | 22:31
Российскому МИДу сейчас нелегко, нужно по каждой из этих стран подготовить аналогичный список (или больший) высылаемых дипломатов.
Зато будет, что почитать, когда на Смоленской пл. огласят весь список ("пожалуйста").