НАТО на треть сократило российское представительство в альянсе из-за дела об отравлении Скрипаля

НАТО на треть сократило российское представительство в альянсе из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Максимальная численность уменьшается на 10 человек. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. По подсчетам BBC, на сегодняшний день 27 стран из-за дела Скрипаля решили выслать российских дипломатов. Это решение затронет 150 человек.