Z Архив новостей новости
5 25 6 1812
21:32, 27 марта 2018

НАТО на треть сократило российское представительство в альянсе из-за дела об отравлении Скрипаля

НАТО на треть сократило российское представительство в альянсе из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Максимальная численность уменьшается на 10 человек. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. По подсчетам BBC, на сегодняшний день 27 стран из-за дела Скрипаля решили выслать российских дипломатов. Это решение затронет 150 человек.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

nirso 27 марта 2018 | 21:38

Страны очень вероятного военного противника
России ведут себя соответсвующее, т.е. именно
как противник, рассматривающий русских через
прицел.

Вот только думаю, что им всем сильно не понравится,
когда русские вынуждены будут действовать жёстко -
внимательно и тщательно определяя цели
и средства для гарантированного уничтожения
противной стороны в Европе и США.

malanoff 27 марта 2018 | 21:42

nirso: У них там в Европе на треть подглядывающих и подслушивающих сократили . Может и в нашей консерватории всем подглядывающим членам на треть пообрезать ?

etofeasko 27 марта 2018 | 22:29

Лондон не предоставил своим партнерам доказательств в деле расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Эту информацию подтвердили послы иностранных государств, посетившие специальный брифинг в российской дипмиссии в Великобритании, сообщили агентству РИА Новости в посольстве.

Прикольно. Доказательства засекречены навсегда?

nikitin43 27 марта 2018 | 21:46

nirso: они же поджигают детей , сбивают самолёты и топят дровами " Кузю " и сбрасывали самолёты с него.

kdv75 27 марта 2018 | 21:50

nikitin43: Так чего же они вошкаются. Раз уж мы такие мы и сами себя "потопим"

idruker 27 марта 2018 | 21:58

nirso: Вероятный противник не воюет с россиянами. Он воюет с узурпаторами власти в России. Да и то только в ответ на фактическое объявление войны, когда российские бандиты при власти де факто создали casus belli, распылив ОМП на улицах европы, от которого пострадали десятки людей.

detul 27 марта 2018 | 22:27

idruker: Но британцы, наученные опытом Пауэлла, показывают пробирку с этим ОМП исключительно из под полы ...

kryymsdyk 27 марта 2018 | 22:03

nirso: русские бегут при пожаре впереди женщин и детей, расталкивая и топча.

komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 21:40

хорошо что это происходит. маски сброшены. теперь только дегенераты (медицинский термин) думают что ЕС с США и НАТО нам не враги.

nikitin43 27 марта 2018 | 21:49

komiccap_nkvd: это ты , путен ?

ospa82 27 марта 2018 | 22:35

nikitin43: Он не Путин, он-подавнивающий тролль на договоре.

solonko 27 марта 2018 | 21:51

komiccap_nkvd: Гитлеровская Германия в своё время тоже себе массу врагов в Америке и Европе нажили. Для всех плохо кончилось, но хуже всего - для Германии. История повторятся, правда теперь больше в виде фарса.

rus095 27 марта 2018 | 21:59

solonko: Конечно в виде фарса- вон США против малюсенькой КНДР зассало воевать,имея только предположения ,что у КНДР есть одна или две ракеты,способных долететь до США. А у России этих ракет в тысячи раз больше- поэтому собака пиндосовская лает- а караван идет куда ему надо. Вон сегодня немцы кинули подляну и США и прибалтике и Польше и хохлам. Германия официально разрешила строительство "Северного потока 2" в своих водах.

belfor2 27 марта 2018 | 22:07

rus095: Rus-rus----usrus!

naivnyk 27 марта 2018 | 21:48

А кому важнее сотрудничать? НАТО или России? Нам вроде бы с НАТО всё понятно...

detul 27 марта 2018 | 21:50

То есть руководство НАТО полагает, что оставшихся сотрудников хватит для полноценного поддержания контактов? Ну флаг им в руки. Пусть только не расстраиваются, если кто-то кому-то не успеет что-то сообщить ...

alexandr_l 27 марта 2018 | 21:57

detul: Пусть только не расстраиваются, если кто-то кому-то не успеет что-то сообщить ...

Да, не успеет сказать - "Передайте государю, что англичане ружья кирпичом не чистят" (с)

detul 27 марта 2018 | 22:22

alexandr_l: Это не страшно. Страшно будет если не успеет сказать - они хотят бомбить Дамаск ....

lavrfedotovich2_0 27 марта 2018 | 22:03

detul: учитывая, что миссия россии при нато одна из самых многочисленных, то да, никаких последствий это иметь не будет.

detul 27 марта 2018 | 22:16

lavrfedotovich2_0: Точно 7 А сколько народу останется в миссии НАТО в Москве? Или НАТО как петух, который слышит только себя?

kdv75 27 марта 2018 | 21:53

НАТО на треть сократило российское представительство в альянсе
------
две трети российского представительства ешё в альянсе!
Разведчики или предатели?

rus095 27 марта 2018 | 21:54

Надо всех представителей убрать из НАТО. Заодно послать ко все чертям все эти ЕСПЧ и Гаагу,

holic 27 марта 2018 | 22:00

Вызывает антирес
Ваш целительный процесс.
Как у вас Ху@лa сношают:
С вазелином али без?

Т. Мэй: Йес!

(с) почти Филатов

davi__koloradov 27 марта 2018 | 22:25

Путиноидов-"неизгоев" гонят поганой метлой отовсюду.

fresh_breeze 27 марта 2018 | 22:31

Российскому МИДу сейчас нелегко, нужно по каждой из этих стран подготовить аналогичный список (или больший) высылаемых дипломатов.
Зато будет, что почитать, когда на Смоленской пл. огласят весь список ("пожалуйста").

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 437 6 7914 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 8832 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 268 6 26429 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 197 6 16744 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 211 6 18601 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 140 6 12543 24.03
Kистория, государство, мнения
Новости

Источник ТАСС: Очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем Гендиректор «Зимней вишни» заявила, что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно…

5 66 6 6445
Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Чернов заявил, что распространителей слухов о сотнях погибших надо наказать Выступая на стихийном митинге перед протестующими, чиновник сказал, что такие люди должны понести ответственность за клевету…

5 57 6 6047
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57228 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Новости

Президент Путин спустя почти двое суток после трагедии приехал в Кемерово Он встретился с местными жителями и пообещал им, что все виновные в пожаре в торговом центре будут наказаны…

5 79 6 8657
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9307 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6691 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 25796 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 116 6 14124 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 92 6 11553 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Новости

Владимир Путин объявил 28 марта днем траура в России Об этом сообщила пресс-служба Кремля…

5 170 6 21377

Популярное за неделю

Новости

В Кемерове несколько тысяч человек требуют на митинге отставки властей Они вышли к зданию областной администрации…

5 48 6 57000
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 92 6 171746 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 95 6 26333 26.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Кемерово Каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови. Это стандартная реакция. Они все время так делают…

5 313 6 397154 26.03
Kкемерово, общество, коррупция, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 338 6 390942 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6825432
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3372010

Сегодня в эфире