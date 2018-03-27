Подсветку всех телебашен в стране этим вечером отключают в знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерове
Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть, передаёт агентство «Интерфакс». Речь идёт об архитектурно-художественном оформлении телебашен. До 29 марта останутся включёнными лишь сигнальные огни для обеспечения безопасного движения самолётов.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 27 марта 2018 | 21:39
В неосвещенные телебашни врежется пара-тройка самолетов
kryymsdyk 27 марта 2018 | 21:42
gvs: лучше бы эти башни отключили полностью и грохнули, как екатеринбургскую
kdv75 27 марта 2018 | 21:47
gvs: останутся включёнными лишь сигнальные огни для обеспечения безопасного движения самолётов.
----------
вы хоть дочитывайте до конца
anemon 27 марта 2018 | 21:51
А в некоем регионе и вообще телебашню снесли.
shlevet 27 марта 2018 | 22:17
anemon: Это вообще к чему?
razval74 27 марта 2018 | 22:13
В воскресенье ржали и смеялись в эфире, за все ведь уплОчено.
Теперь царь разрешил с холопами погрустить.
oleg_kievlyanin 27 марта 2018 | 22:29
Как трогательно! Всем стало легче.
oleg_kievlyanin 27 марта 2018 | 22:32
Эпоха постмодерна. Все превращается в пошлость и свою противоположность. Пиар на всем.