Подсветку всех телебашен в стране этим вечером отключают в знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерове

Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть, передаёт агентство «Интерфакс». Речь идёт об архитектурно-художественном оформлении телебашен. До 29 марта останутся включёнными лишь сигнальные огни для обеспечения безопасного движения самолётов.