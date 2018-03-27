Несколько тысяч человек присоединились к стихийной акции на Пушкинской площади в Москве

Люди собрались, чтобы почтить память погибших при пожаре в Кемерове. Среди тех, кто пришел на Пушкинскую, и политик Алексей Навальный. В этой связи корреспондент BBC Дэниэл Сэндфорд отмечает, что Навальный находился на несанкционированном мероприятии и при этом не был задержан.