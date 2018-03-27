Несколько тысяч человек присоединились к стихийной акции на Пушкинской площади в Москве
Люди собрались, чтобы почтить память погибших при пожаре в Кемерове. Среди тех, кто пришел на Пушкинскую, и политик Алексей Навальный. В этой связи корреспондент BBC Дэниэл Сэндфорд отмечает, что Навальный находился на несанкционированном мероприятии и при этом не был задержан.
Комментарии28
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naivnyk 27 марта 2018 | 21:37
Разве Навальный такой подарок упустит?
matros__koshkin__21 27 марта 2018 | 21:41
Путин, натянув фальшивую, как семирублевая купюра, маску скорбящего, недоумевает: почему такое могло произойти? А я ему готов объснить. Это произошло по туевой хуче причин, и не последняя из них - это собянинское решение о сносе чужой собственности по причине "знаем мы, как ити свидетельства о собственности получались!".
То есть оленевод открытым текстом заявляет, что право на собственность было получено незаконно. Но коли так, то должны были сесть те чиновники, которые незаконно такие свидетельства о собственности выдавали. Реально же не сел по этой причине НИ ОДИН ЧИНОВНИК. Не надо ходить к гадалке, чтобы пресказать, что такой чиновничий беспредел и продажность повсеместно приведет к полной безответственности и, в конечном итоге, к трагедии. И таки он привел!
Но, допустим, чиновники были честны и неподкупны и никому левых свидетельств не продавали. Допустим. Допустим, что какой-то деляга это свидетельство подделал и по нему построил, ну, скажем, кафе "Пирамиду" на Пушкинской площади. Допустим. Но ведь он получил под свою фальшивку архитектурное разрешение на строительство, подключился к электричеству и воде, десять лет платил за свет и воду - и его незаконность не выявили компетентные органы? Куча ментов, санинспекторов и пожарников каждый день ходила мимо и харчевалась при этом заведении - и никто знал, что оно противозаконное? Так не бывает, а это значит, что после собянинского заявления должны сесть ребята из Архнадзора, из электриков, из водопроводчиков, из ментов, санитаров и пожарных. И не мелкие чины, а по крайней мере районного, если не московского уровня. Сел кто-то? Никто не сел. А ведь это гарантия того, что повсеместно все вышеперечисленные будут нарушать правила, нормы и законы в хвост и в гриву. И таки они нарушают.
И вот я удивляюсь: неужели Путин этого не понимает? Эй, Веник, ты с ним иной раз корешишься, объясни-ка клиенту, что к чему, понял, нет?
patrik04 27 марта 2018 | 21:41
Среди тех, кто пришел на Пушкинскую, и политик Алексей Навальный...
Корреспондент BBC Дэниэл Сэндфорд, сфотографировал сиськи Алексея Анатольевича?
naivnyk 27 марта 2018 | 21:43
patrik04: Но плей бой закрылся и их никто не купил.
ignachio 27 марта 2018 | 21:49
Днем на Первом канале ведущие с перекошенными харями вопили о каких-то бывших кандидатах в президенты, которые сейчас пиарятся на гибели детей и "гонят волну". Но фамилий что-то не назвали.
tks 27 марта 2018 | 21:57
ignachio: На то они и свистят на Центральных Трубах российской ТелеКанализации, чтобы в падучей колотится по угодному вконец сбрендившей власти поводу...
alehan11174 27 марта 2018 | 21:53
patrik04: похоже у портянок сегодня началась стадия "активной дегазации" - это цитируя путирашинского г***но губернатора Подмосковья...
nelibermot17 27 марта 2018 | 22:03
Орать на траурной акции "Путина в Гаагу" - это вам похлеще "Долой режим" на свадьбе от Рабиновича будет. Тупое малолетнее стадо, управляемое пастухом
sergei_tn 27 марта 2018 | 21:50
naivnyk: Разве ты упустишь такой подарок, как упоминание Навального на несанкционированном властью мероприятии.
fresh_breeze 27 марта 2018 | 21:55
naivnyk:
Подонки, других слов нет. Им что прикрываться жертвами трагедии, чтобы своим рылом лишний раз посветить, что на теме своей больной бабушки бложить.
Знал, конечно, и раньше, что это за мерзость, поэтому не удивлён и сейчас, просто ещё одно доказательство того же.
dissi 27 марта 2018 | 22:30
naivnyk: Ссыкун известный в бронежилете и то в Кемерово съездил, посетил в больнице мента подставного, почему же настоящим политикам не выступить?
nf5096004 27 марта 2018 | 22:31
naivnyk: очевидно, прежде всего смерть людей подарок для тебя, если ты пытаешься приписать эти мысли другим!
komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 21:38
интервью пришел раздавать. как раз его кураторы из ВВС рядом
naivnyk 27 марта 2018 | 21:41
komiccap_nkvd: Общество всколыхнулось от произвола действующей власти, ПУТИН ВОР, КТО ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ? --- типа так?
ura_123 27 марта 2018 | 21:43
komiccap_nkvd: Кураторы из ВВС...
"Они там что,с ума посходили?" (с) Путин. Сборник цитат с раскрасками. Том 3.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 21:41
Разве для того Путин устраивал поджог Вишни, чтобы Навальный пиарился на горе?
kara 27 марта 2018 | 21:41
А "героя пранкера" там нет? А кто ещё у него интервью возмете, если не BBC или Дождь?
snikkersnepper 27 марта 2018 | 21:46
Новость про акцию памяти погибших, в которой Навальный упоминается чаще самих погибших. О да...
semper_fidelis 27 марта 2018 | 21:51
Навальный - это тот трупоед, который выступает за отмену любых проверок бизнеса?
bonhoeffer 27 марта 2018 | 22:07
semper_fidelis:
Знаю этих "проверяющих" - собирателей денежных знаков. Проверять и судить надо самих "проверяющих"!
semper_fidelis 27 марта 2018 | 22:19
bonhoeffer: Так и вас надо судить вместе с ними за то, что даёте.
bonhoeffer 27 марта 2018 | 22:24
semper_fidelis:
Выставляются заведомо невыполнимые условия, а там два варианта: либо деньги, либо закрытие.
tks 27 марта 2018 | 21:51
Манежка и Пушка... Двоескробие...
shlevet 27 марта 2018 | 22:26
tks: //Манежка и Пушка... Двоескробие...//
Вы бредите, если люди искренне скорбят, то неважно где.
В это время и в храмах, мечетях, синагогах люди скорбят
gvzdk 27 марта 2018 | 22:08
Поварятам наверное двойной тариф идёт, когда они в коментах Навального пинают....
vebis 27 марта 2018 | 22:09
"
…Мидовка Захарова обвинила страны Запада, что они высылают российских дипломатов вместо того, чтобы выразить соболезнования россиянам. К моменту, когда Захарова публиковала свою очередную ложь, практически все страны Запада не просто выразили соболезнования россиянам, в большинстве западных СМИ тема трагедии в Кемерове занимала места намного больше, чем в российских медиа…
Каждый новый срок Путина начинается с трагедии.
Первый срок (2000 год) начался с трупов на подлодке Курск.
Второй срок (2004 год) – с трупов детей Беслана.
Третий срок (2012 год) – с трупов при наводнении в городе Крымск.
Четвертый срок (2018 год) – с трупов на пожаре в Кемерово.
Все трагедии сопровождались чудовищной государственной ложью. Которая во многом и стала причиной гибели людей.
Люди, которые собрались на стихийный митинг в Кемерово, требовали отставки местных властей, настоящего расследования причин трагедии, но чаще всего они скандировали, без конца повторяя одно слово: "Правду! Правду! Правду!".
От лжи в этой стране уже, действительно, невозможно дышать. Как детям из 5-го "А", запертым в горящем кинозале…
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(Из статьи И, Яковенко "Смертельная ложь")
omantic 27 марта 2018 | 22:10
Здесь вы можете в изобилии прочитать комментарии ольгинских троллей на тему из методички '' пляски на костях "!
semper_fidelis 27 марта 2018 | 22:23
Я правильно понимаю, что именно Путин виноват в том, что на дорогах развелись толпы долбодятлов на кредитных "Фокусах", из-за которых ни пожарная машина, ни "Скорая" не может проехать? И в том, что ТРЦ стало, как говна за баней?