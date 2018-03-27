"Управляющая кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» утверждает, что не знала о нарушении правил пожарной безопасности"

Управляющая кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» утверждает, что не знала о нарушении правил пожарной безопасности в здании. Надежда Судденок, которая является одной из обвиняемых по делу, рассказала, что в середине февраля проводились учения. Тогда успешно сработала пожарная сигнализация и не было ни одного замечания.

По мнению Судденок, причиной пожара стал поджог. Управляющая подчеркнула, что в последнее время в торговый центр приходили молодые люди, как она сказала, из числа кавказцев или цыган, которые вели себя неадекватно. Их выгоняли, в том числе, с помощью полиции.

Пожар в торговом центре унес жизни 64-х человек.