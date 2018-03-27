Управляющая кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» утверждает, что не знала о нарушении правил пожарной безопасности
Управляющая кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» утверждает, что не знала о нарушении правил пожарной безопасности в здании. Надежда Судденок, которая является одной из обвиняемых по делу, рассказала, что в середине февраля проводились учения. Тогда успешно сработала пожарная сигнализация и не было ни одного замечания.
По мнению Судденок, причиной пожара стал поджог. Управляющая подчеркнула, что в последнее время в торговый центр приходили молодые люди, как она сказала, из числа кавказцев или цыган, которые вели себя неадекватно. Их выгоняли, в том числе, с помощью полиции.
Пожар в торговом центре унес жизни 64-х человек.
Комментарии21
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kryymsdyk 27 марта 2018 | 21:33
Депутутка-едросска. Смесь наглости и подлости.
patrik04 27 марта 2018 | 21:39
Управляющая подчеркнула, что в последнее время в торговый центр приходили молодые люди, как она сказала, из числа кавказцев или цыган, которые вели себя неадекватно...
Когда смотришь Investigation Discovery, документальный криминальный канал, то там жёны, мужья или родственники, которые убили свою семью, в показаниях частенько говорили об одном, двух или нескольких неграх, которые ворвались в дом и всех расстреляли.
putinfu 27 марта 2018 | 21:41
В Кемерово действительно был поджег или взрыв Смахивает на теракт См. с 1.3 мин
https://www.youtube.com/watch?v=rDYrr-EpBRg
jetsam 27 марта 2018 | 21:50
patrik04: а я смотрю по дискавери - службу спасения животных - там там, что не выезд - хозяин держит 10-15 собак, бьет, не кормит, на +45 без тени - то либо мексиканос либо негр.
и что?
значит, если поджог то - кореец? вьетнамец? :)
* на секунду положим (не в защиту), что управляющая не врет - угадать с о 100 раз что следствие ответит? "ихтамнебылодажееслибыли".
версий будет много. я не знаю сколько, но знаю - правдивой не будет. будет _выгодная_.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 21:56
А может, это была сокральная жертва секты путинистов в честь перевыборов?
viktor20123 27 марта 2018 | 22:04
jetsam:
А кого выгоняли с помощью полиции?
В следующий раз молодые люди из числа кавказцев или цыган придут к вам!
pablo_moderator 27 марта 2018 | 22:29
viktor20123:
так и было , она видео сказала , что прямо на их совещание , этот кого задержали ранее пришёл и стал права качать !
ostapbey 27 марта 2018 | 22:06
Действительно так..
Вот к примеру ПОЦ, взявши в собственность стадо баранов..уже ВОСЕМЬНАДЦАТЬ лет сдает его на откуп разным шавкам.
А у баранов уже и ягнята выросли до половозрелой кондиции.
Но кто кроме этого поца им нужен?
Спасибо тебе господи, что у нас есть ПОЦ!!
В этом вся твоя житейская мудрость.
Ты сходил бы, патриот, посмотрел бы патриотический фильм ЧАПАЕВ. Вот где тебе есть простор для анализа и белых и красных
И в картохи можешь поиграть к следующим выборам.
Где должен быть Путин?
На горшке!!! И сзади!
Даже..
serge_moro 27 марта 2018 | 21:34
Пока люди ждут,что Путин когда-то оставит их в покое ,то он за это время посжигает полстраны в пожарах,затопит страну в крови в терактах и заказных убийствах .
19 лет у власти,чему же удивляться. Путин незаконно у власти уже третий срок.
captain_ 27 марта 2018 | 21:38
Видели, как человек изображающий Пуйла посетил в больнице росгвардейца, изображающего пострадавшего на пожаре в ТРЦ?
Его сопровождали сотрудники ФСО, изображавшие врачей и проститутки изображавшие журналистов...
Это бл*дь, твоя родина, сынок...
cite 27 марта 2018 | 21:36
Лжет и валит вину на инородцев, в итоге - путинская прошмандовка нацистского разлива.
brocer 27 марта 2018 | 21:41
cite: Проблема в том, что ни там все такие комсомольского разлива проститутки любого пола. И наказывать друг друга не будут.
tks 27 марта 2018 | 22:02
cite: Как едроска и путистка - она возможно всё самое поганое, вместе взятое.
Но поджог более чем вероятен.
shlevet 27 марта 2018 | 21:37
Уродина!
hunterhead 27 марта 2018 | 22:04
"Управляющая кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» утверждает, что не знала о нарушении правил пожарной безопасности"
Ну совсем как Вова - я не знал что у нас в стране халатность и разгильдяйство, я с Луны свалился, а тут еще демография хромает...
airjeff 27 марта 2018 | 22:08
прямо в точку! цыгане! они же сперли огнетушители, отключили кнопку и наглухо закрыли пожарные выходы и двери в кинозалы.
zhannazhalevichby 27 марта 2018 | 22:12
Да уж...Странно ,что хохлов не вспомнили...Хотя вспомнили,украинский пранкер распространил слухи,написали.. Поджег ,не поджег,что это меняет?
nf5096004 27 марта 2018 | 22:21
Причина столь массовой гибели не в том, что кто-то что-то поджег, а в том, что не смогли пожар локализовать и провести спасательные работы. А если она не знала обо всех недостатках, то какой она управляющий!
korikov 27 марта 2018 | 22:33
nf5096004: Это не значит, что поджигатели не должны понести ответственность.
korikov 27 марта 2018 | 22:24
"Как она сказала, из числа кавказцев или цыган..."
Эхо, СМИ попробуйте услышать меня.
Погибло более шестидесяти человек подавляющее большинство которых дети. Люди шокированы и сейчас им только маслица подлить не хватало, чтобы народ пошёл на суд линча. И вот что, надо говорить о всех подозрениях и рассматривать все версии, включая поджёг, но это надо говорить ПОЛИЦИИ. А СМИ надо поосторожнее с подобными цитатами.
Вы господа журналисты, ваши длинные тупорылые языки могут быть причиной для беспорядков и "мести" по национальному признаку. Националисты могут воспользоваться новостями ваших СМИ, что вы тут "натрепали" и "нацитировали".
Вы-то конечно, будете возвращаться с работы пить кофе и смотреть телевизор, где ваши коллеги будут рассказывать о том, как толпы людей избивают или убивают цыган и кавказцев только за цвет кожи, ведь в СМИ сказали, что это виноваты люди с такими-то национальными признаками. И так и не осознаете степень своей ответственности.
Когда надо вы умолчите, когда надо исказите или соврёте, но НИКОГДА не умолчите для блага и сохранения жизни.
На самом деле, многие журналисты столько крови пролили своим языком, что любой серийный убийца позавидует.
pablo_moderator 27 марта 2018 | 22:26
korikov:
В Кемерово кавказцы разгромили кафе, избив и расстреляв из травматики посетителей
Опубликовано 12.10.2012 17:55
пока наоборот ,
"«Вошли 12 вооруженных человек. Избили одного, ещё и постреляли из травматики. Человека потом увезли на «скорой», прооперировали. Пуля на 2 сантиметра вошла в тело. Люди сидели, ели, пили, а что произошло до этого – непонятно. Кто-то спровоцировал этот конфликт, но попало людям, которые не имели к этому никакого отношения», – рассказал «Русской службе новостей» администратор кафе."